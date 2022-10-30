'Bilge Ana'yı kaybettik

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 günü ırkçılar tarafından yakılan evlerinde 5 aile ferdini kaybeden Mevlüde Genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Önceki akşam rahatsızlanarak Solingen'de hastaneye kaldırılan Genç herhangi bir sıkıntı çıkmayınca evine döndü. Sabah saatlerinde tekrar rahatsızlanan Mevlüde Genç kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan Genç'in cenazesinin Amasya'ya götürülerek orada toprağa verileceği belirtildi.

Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle Solingen'deki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

1993 yılında Solingen'de ırkçı katillerin kundakladığı evde ailesinden 5 kurban veren Mevlüde Genç bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu.



Irkçılıkla mücadelemizin sembolü Mevlüde annemizi hep vakur duruşuyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. pic.twitter.com/Qt6f4uYiXK Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) October 30, 2022



BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mevlüde Genç'in ölümünün ardından taziye mesajı yayınladı. Çavuşoğlu mesajında "1993 yılında Solingen'de ırkçı katillerin kundakladığı evde ailesinden 5 kurban veren Mevlüde Genç bugün Hakk'ın rahmetine kavuştu. Irkçılıkla mücadelemizin sembolü Mevlüde annemizi hep vakur duruşuyla hatırlayacağız. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.



5 AİLESİNİ KAYBETMİŞTİ

Türk kökenli Genç ailesinin yaşadığı ev, 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanmış ve Mevlüde Genç'in iki kızı, iki torunu ve bir yeğeni hayatını kaybetmişti.

ŞENTOP'TAN BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya'da 29 Mayıs 1993'te ırkçılar tarafından kundaklanan evlerinde çıkan yangında ailesinin 5 ferdini yitiren Mevlüde Genç'in vefatı nedeniyle Solingen'deki evlerine taziye ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ve beraberindekilerle taziye evine gelen Şentop, 80 yaşında vefat eden Mevlüde Genç'in eşi Durmuş Genç ve oğlu Kamil Genç'e taziyelerini iletti.

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Köksal Kuş ve Almanya'da faaliyet gösteren dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri de aileye taziye ziyaretinde bulundu.

CESARET ÖDÜLÜ'NE LAYIK GÖRÜLMÜŞTÜ

Almanya Federal Cumhuriyeti Liyakat Nişanı ve Uluslararası Cesaret Ödülü gibi ödüllere sahip olan Genç, mayıs ayında Mevlüde Genç Madalyası Ödül Töreni'nde, "Acı benim acım, ölene kadar devam edecek. Ancak iyi olalım, birbirimize sevgi, saygı gösterelim, birbirimizi incitmeyelim. Yerli yabancı demeyelim, biz bu ülkenin parçasıyız" demişti.

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel de, Mevlüde Genç'i kabul etmiş ve ona sabır ile insani mesajlarından dolayı teşekkürlerini sunmuştu.

KİTABI ÜÇ DİLDE YAYIMLANDI

Almanya'nın Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993 tarihinde ırkçı bir grup tarafından Genç Ailesi'nin yaşadığı ev kundaklanmış ve aileden 5 kişi yaşamını yitirmişti. Yangında iki kızı, iki torunu ve bir yeğenini kaybeden Mevlüde Genç ise yaşanan facia karşısında itidalli mesajlar verdiği için birçok ödüle layık görüldü. İki toplumu birbirine yakınlaştıran söylemlerde bulunan Mevlüde Genç'in yaklaşımı, Almanya'da ırkçılığa karşı verilen mücadelede sembol oldu. Yönetmen Sevinç Yeşiltaş tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da desteğiyle Mevlüde Genç'i anlatan ve 'Bilge Ana Mevlüde Genç' adını taşıyan bir belgesel çekildi. YTB destekleriyle de söz konusu belgeselde yer alan röportajların deşifrelerinden bir prestij kitap hazırlandı. Mevlüde Genç'in hayatını, aldığı ödülleri ve vasiyetini farklı görseller eşliğinde içeren kitap, Türkçe, Almanca ve İngilizce olarak okuyucuya sunuldu.