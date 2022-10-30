Otomobillerini Togg için şimdiden satışa çıkardılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yerli araba Togg için tarihi gün gerçekleşti. İlk aracın banttan indirilmesinin ardından siparişlerin şubat ayında alınacağı açıklandı. Togg almak isteyen yüzlerce vatandaş nakit ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiden ellerindeki araçları satılığa çıkarmaya başladı.

ÖN SATIŞLAR ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi bizde Togg'da satış işini, dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini, şubatta başlayacak olan ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır" dedi.

MART AYINDA PAZARA ÇIKACAK

"Aracın fiyatı ne olacak" sorusuna da cevap veren Erdoğan, "Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatını bugünden açıklamak mümkün değildir. Togg'un fiyatı şubat sonunda açıklanacak hiç telaşa gerek yok. Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımız bugünde Türkiye yüzyılı inşa etme kararlılığımızın da altını bir kez daha çiziyoruz" ifadelerini kullandı.



VATANDAŞLAR ARAÇLARINI SATIŞA ÇIKARDI

Togg'a ilişkin detayların açıklanmasının ardından Türk vatandaşları da internete akın etti. Vatandaşlar Togg alacaklarını ve nakit paraya ihtiyaç duyduklarını ifade ederek, ellerindeki araçları satışa çıkardı.

ÜRETİMİNE BURSA'DAKİ ÜSSÜNDEN DEVAM EDECEK

Togg yeni üretim merkezinde yeni nesil teknolojilerle hem otomotiv yan sanayi hem de ana sanayide büyük bir değişim ve dönüşüm sağlamaya devam ederek tüm ezberleri bozacak.

İLK YIL HEDEFİ: 80 BİN ADET

Togg Bursa Gemlik Fabrikası'nda boyahanesinden kaynak ve montaja, tesisat ve batarya üretim hattına kadar son teknoloji robot ve tamamen yerli yazılımlar kullanılarak ilk yıl 80 bin adet üretmeyi hedefliyor.



"BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI"

200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri içeriğine göre değişecek olan araçta iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunulacak. Yüksek hızlı şarj özelliği ile 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gideceği hedefleniyor. Yeni batarya teknolojisi ile bu süre 2025'ten itibaren 8 dakikaya indirilecek. Ayrıca dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi ile sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden de faydalanılacak.