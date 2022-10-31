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2023 Borsa İstanbul'un yılı olacak: Yılbaşından bu yana yüzde 110 getiri

Beklentileri aşan bilançolar ve küresel merkez bankalarının "ultra şahin" para politikalarının yavaşlayacağına yönelik adımlar Borsa İstanbul'a yarayacak. Uzmanlar, hızlı bir ralli süreci ile 4 bin puan sınırına dayanan borsanın cazibesinin mevcut koşullar çerçevesinde devam edeceğini söyledi.

Eklenme : 31 Ekim 2022 07:15
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2023 Borsa İstanbul'un yılı olacak: Yılbaşından bu yana yüzde 110 getiri

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin yükseliş potansiyeli, beklentileri aşan bilançolar ve küresel merkez bankalarının "ultra şahin" para politikalarının yavaşlayacağına yönelik açıklamalarıyla sürüyor. BIST 100 endeksinde rekorlarla geçen 3 haftanın ardından bu hafta sınırlı bir düzeltme yaşansa da piyasa beklentileri pozitif kalmaya devam ediyor.

YÜZDE 110 GETİRİ

BIST 100 endeksi, yılbaşından bu yana yaklaşık yüzde 110 getiri ile küresel pay piyasalarından oldukça pozitif ayrışırken, gördüğü en yüksek seviyeyi 4 bin 15 puana taşıdı. Ekim başından bu yana yüzde 20'den fazla değer kazanan BIST 100 endeksinde, bütün sektör endeksleri yükseliş kaydetti. Bu arada, dolar bazlı bakıldığında yüzde 50'den fazla yükselerek 210 sent seviyesine çıkan BIST 100 endeksi, buna karşın 510 sent olan zirvesinin oldukça uzağında bulunuyor. NoorCM Menkul Değerler Kurumsal İlişkiler Direktörü Ahmet Uluhan, 2022 genelinde pozitif ayrışan ve uzun süreli trendini 4 bin puana kadar genişleten BIST 100 endeksinde iyi bir 3. çeyrek bilanço dönemi geçireceğini düşündüğünü ifade etti.

CAZİBESİ SÜRECEK

"Hızlı bir ralli süreci ile 4.000 sınırına dayanan borsanın cazibesinin mevcut koşullar çerçevesinde devam edeceğini düşünüyorum" diyen Uluhan, Borsa İstanbul'un 2022 yılı başından bu yana küresel borsalara göre pozitif ayrışmaya devam ettiğini kaydetti. Uluhan, "Özellikle 4.000-4.200 kademeleri bu bağlamda test edilecek ve piyasa bu seviyeleri aşmaya çalışacaktır" dedi. İzlenilen para politikası etkisi ve enflasyonist ortamın devamının" borsanın yükselişinde temel hikaye olmaya devam ettiğini, bu bağlamda önümüzdeki günlerde de borsada yükselişin devam etmesinin beklenebileceğini kaydeden Uluhan, "2023 yılı başka bir hikayeyle 'Borsa İstanbul'un yılı olmaya namzet' diyebilirim" şeklinde konuştu.

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