Ateşin Çocukları PKK'yı dolandırdı

PKK'nın orman yakma eylemlerinde kullandığı 'Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nin, örgütü dolandırdığı ortaya çıktı. Örgüt mensubu M.U., montajladığı bir videoyu örgüte gönderdiğini, bunun karşılığında da örgütten para aldığını söyledi. Antalya'da orman yakacakları sırada yakalan 7 PKK'lı tutuklandı. Bursa ve Antalya'daki şüphelilerle irtibatı olduğu tespit edilen M.U. ve C.K isimli şüphelilerin, Bursa'da kiraladıkları evde yapılan aramada kundaklama eylemleri ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda patlayıcı ve yanıcı madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.U.'nun, terör örgütünün alt yapılanması olan Ateşin Çocukları İnisiyatifi'nden başta Antalya, Bursa, Muğla ve Tekirdağ olmak üzere Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yakma ve eylem yapılacak alanlara yönelik keşif yapması için talimatlar aldığı ortaya çıktı.

ÖRGÜT PARA GÖNDERMİŞ

M.U., irtibatlı olduğu örgüt mensupları tarafından kendisine internet tabanlı uygulamalar üzerinden gönderilen haritalar üzerinde ormanlık alanlar ve tarlaların işaretli olduğunu söyledi. Eylem yapılabilecek noktaların keşfini yapan M.U., keşif faaliyetleri esnasında çektiği videoları irtibatlı olduğu örgüt mensuplarına gönderdiğini, ayrıca kendisinden keşif yaptığı alanları yakmak amacıyla malzeme bulmasını ve EYP hazırlanmasının istendiğini anlattı. M.U., bu hazırlıkları yapması için terör örgütünün kendisine para gönderdiğini ifade etti.

ESKİ GÖRÜNTÜLERİ MONTAJLAYIP PARA ALMIŞLAR

Örgüt mensubu M.U., geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangını görüntülerini montajlayarak kendisi tarafından yapılmış yeni bir eylemmiş gibi terör örgütü mensuplarına gönderdiğini, çektiği görüntü ve videolar karşılığında para alarak örgütü dolandırdığını itiraf etti.

Abdullah Sarıca