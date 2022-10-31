TBMM Başkanı Şentop'tan Burak Haktanır'a tebrik telefonu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Boğaziçi Film Festivali'nde Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını eleştiren yönetmen Özcan Alper'e tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yaptığı çıkışla gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır'ı arayarak tebrik etti.
'O KADIN TSK'YA İFTİRA ATTI'
TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Başkanı Şentop'tun, festivalin kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren TTB Başkanı Fincancı'nın, "barış" dediği için tutuklandığını iddia etmesine, "O kadın TSK'ya iftira attı" sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, gösterdiği duruştan dolayı tebriklerini iletti.
SERGİLEDİĞİ TAVIR İÇİN TAKDİR ETTİ
Şentop görüşmesinde, Haktanır'ın sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bilhassa sanat dünyasında oluşturulmaya çalışılan ideolojik mahalle baskısına karşı bu çıkışın oldukça önemli olduğunu vurguladı.
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmıştı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız