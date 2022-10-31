Kayserispor-Adana Demirspor maçı öncesi yaşananlara ilişkin soruşturma

Kayseri Valiliği, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Yukatel Kayserispor - Adana Demirspor müsabakası öncesi konuk ekip taraftarları ile polis arasında yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Misafir takım taraftarlarının stada giriş yaptıkları kapılarda oluşan yığılma nedeniyle turnikelerin kırılma ve seyircilerin ezilme ihtimaline karşı görevli emniyet mensuplarımız tarafından sesli ikazlar yapıldıktan sonra kalkanlarla müdahale edilmiştir. Taraftarların turnikelerde oluşturduğu yoğunluğun devam etmesi üzerine yapılan müdahale sırasında 2 polis memurumuz el spreyi ile biber gazı kullanmışlardır. Yaşanan bu üzücü gelişmeler neticesinde Kayseri Valiliği olarak olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup tüm güvenlik kamera görüntüleri ve kayıtları incelemeye alınmıştır."