Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır atandı

SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sigortam.net'ten Sağlıklı Çekiliş!
Sponsorlu İçerik
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Altının gram fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görüyor
EYT'de 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
EYT'de 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
Sosyal konut başvuruları için son gün
Sosyal konut başvuruları için son gün
Aile baskısına sessiz kalan erkek tam kusurlu
Aile baskısına sessiz kalan erkek tam kusurlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
İYİ Parti ikna olmuyor: Yavaş ve İmamoğlu'nun adı zikrediliyor
İYİ Parti ikna olmuyor: Yavaş ve İmamoğlu'nun adı zikrediliyor
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı - Haritalı
Otomobillerini Togg için şimdiden satışa çıkardılar
Otomobillerini Togg için şimdiden satışa çıkardılar
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki
Togg dünya basınında...
Togg dünya basınında...
Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı
Karamollaoğlu, yeniden Saadet Partisi'nin Genel Başkanı
Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz
Bakan Nebati: Enflasyonu dünyadaki gibi algılamıyoruz
'Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmeli'
'Zincir marketlerin sattıkları ürünlere sınırlama getirilmeli'
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular için yarın son gün
'İlk Evim İlk İş Yerim Projesi'ne başvurular için yarın son gün
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik tebliğde düzenleme yapıldı
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik tebliğde düzenleme yapıldı
TBMM yoğun bir haftaya giriyor
TBMM yoğun bir haftaya giriyor
Sendikadan eylem kararı: 1 Kasım'da ilk derse girmeyecekler
Sendikadan eylem kararı: 1 Kasım'da ilk derse girmeyecekler
MEB merkez teşkilatı için promosyonu revize etti: 25 bin 500 TL
MEB merkez teşkilatı için promosyonu revize etti: 25 bin 500 TL
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
Araç sahipleri dikkat! Benzine zam geliyor
İşte TOGG'da belirlenen satış yöntemi ve detaylar
İşte TOGG'da belirlenen satış yöntemi ve detaylar
Taşınmazlara 'değer' haritası: Bak evin fiyatını gör
Taşınmazlara 'değer' haritası: Bak evin fiyatını gör
Almanya'ya 5 yeni ataşelik daha: Çalışacak isimler de belirlendi
Almanya'ya 5 yeni ataşelik daha: Çalışacak isimler de belirlendi
Fırsatçı ev sahibine mahkeme 'dur' dedi
Fırsatçı ev sahibine mahkeme 'dur' dedi
Yurt dışı personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı
Yurt dışı personelin görev süresi 6 yıla çıkarıldı
Rusya tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya aldı
Rusya tahıl anlaşmasındaki katılımını askıya aldı
TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
TOGG ne zaman satışa çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?
Togg'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri göründü
Togg'un C-Sedan ve C-X Coupe modelleri göründü
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır atandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır getirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 09:59
Yazdır
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır atandı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen görevden alınarak, yerine Afire Sever'in ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Eyüp Selman Korten görevden alındı ve yerine Musa Turhan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Erten getirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Çakır'ın ataması yapıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliklerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Karaman, Seyit Ahmet Işkın ve İhsan Özgür Çetin getirildi.

Kıyı Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Tufan görevden alınarak, yerine Yiğit Korkmaz Yaşar atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Halil Yanık'ın ataması yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Arabacı atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ateş görevden alınarak, yerine Cengiz Paşaoğlu atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı görevinden alınarak yerine Tugay Gökdemir getirildi.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'gelemeyeceğiniz randevuyu iptal ettirin' uyarısı
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden 'gelemeyeceğiniz randevuyu iptal ettirin' uyarısı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonu başlatıldı
Eren Abluka Sonbahar-Kış-7 Şehit Güvenlik Korucusu Ali Kalan operasyonu başlatıldı
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik tebliğde düzenleme yapıldı
Ücret gelirlerinin vergilendirilmesine yönelik tebliğde düzenleme yapıldı
Çocukların okula devamı için 2 bin 460 aileye rehberlik hizmeti
Çocukların okula devamı için 2 bin 460 aileye rehberlik hizmeti
İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama 60 ilçede daha başlıyor
İcra yolu ile çocuk teslimine son veren uygulama 60 ilçede daha başlıyor
EPDK, 9 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti
EPDK, 9 doğal gaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

Bu Habere Tepkiniz

Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, yurtdışında bulunan öğretim elemanının görevden çekilmiş sayıldığına dair kararın e-posta yoluyla kendisine tebliğ edilmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verdi!
31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Erken Al, Az Öde, Tarihleri Sonra Belirle.

Erken Al, Az Öde, Tarihleri Sonra Belirle.

https://halalparadisedidim.com/2023-erken-rezervasyon.aspx?utm_source=memurlar&utm_medium=mobil-web_advertorial&utm_term=erken_rezervasyon
Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilir mi?
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütüldüğünden bahisle; söz konusu kurumda görev yapan müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20.09.2021-20.05.2022 tarihleri arasında aylıksız izne ayrılan öğretmene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne şekilde ödeneceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

İlkokul öğretmeni olarak görev yapmakta iken sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında bir memuriyete atanan ve halen İstanbul ili, . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, aylığından kesilen İLKSAN aidatları nedeniyle emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve aidat iadesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan Daire kararını onadı.
Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Türk savunma sanayisinin çeşitli insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilecek yeni silah sistemi Kayı ilk kez vitrine çıkarıldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetlerini SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na taşıdı.
Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları özlük hakları için taslak kanun metni oluşturdu

Denetim elemanları, özlük haklarının düzeltilmesi için taslak kanun teklifi oluşturup bazı makamlara sundu. Memurlar.net olarak taslak kanun teklifini yayımlıyoruz.
Haftanın fırsat ürünleri (31-06)

Haftanın fırsat ürünleri (31-06)

31 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.