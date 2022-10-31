Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne Üzeyir Çakır atandı

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Bilal Dikmen görevden alınarak, yerine Afire Sever'in ataması gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Eyüp Selman Korten görevden alındı ve yerine Musa Turhan atandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında açık bulunan Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Erten getirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğüne ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Üzeyir Çakır'ın ataması yapıldı.

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu üyeliklerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Karaman, Seyit Ahmet Işkın ve İhsan Özgür Çetin getirildi.

Kıyı Eğitim Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Tufan görevden alınarak, yerine Yiğit Korkmaz Yaşar atandı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Halil Yanık'ın ataması yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliğine Mehmet Arabacı atandı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ateş görevden alınarak, yerine Cengiz Paşaoğlu atandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Tırnakçı görevinden alınarak yerine Tugay Gökdemir getirildi.