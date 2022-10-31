Van'da FETÖ ve PKK operasyonlarında 10 şüpheli yakalandı
Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 10:39
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce 24-30 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonlarda 2 FETÖ, 8 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.
Zanlılar hakkında gerekli işlemler yapıldı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız