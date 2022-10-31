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Hastanenin acil girişine çamurlu ayakkabılarını çıkararak girdiler

Osmaniye'de bir babayla oğlu, çamurlu ayakkabılarını çıkararak acil servise girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 15:23
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Hastanenin acil girişine çamurlu ayakkabılarını çıkararak girdiler

Yunus Emre Mahallesi'nde çiftçilik yapan İsmail Açıkgözoğlu, 22 Ekim'de evlerinin damından düşen oğlu Müslüm'ü özel araçla diğer oğlu Halil ile birlikte Osmaniye Devlet Hastanesinin ek binasına getirdi.

Baba İsmail Çamurlu ayakkabılarını, oğlu Halil Açıkgözoğlu da ayağındaki terlikleri kapının önünde çıkararak acil servise girdi.

İki kişinin çıplak ayakla beklediğini gören hastane personelinin ayaklarına giymeleri için baba ile oğluna galoş verdiği olay hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı.

- "Hastane çamur olmasın diye yaptık"

Ayakkabılarını çıkararak hastaneye giren İsmail Açıkgözoğlu, AA muhabirine ailecek çiftçilikle uğraştıklarını söyledi.

Olay günü küçük oğlunun evin damından düştüğünü ve diğer oğluyla birlikte onu hastaneye götürdüklerini anlatan Açıkgözoğlu, "Hastaneye gittik, tarladan geldiğimiz için ayakkabılarımız hep çamurluydu. Hastanenin kirlenmemesi adına ayakkabıları dışarı bıraktık. Hastane çamur olmasın diye yaptık." dedi.

Hastanedeki görevlilerin, ayakkabıları çıkarmalarına gerek olmadığını söylediğini aktaran Açıkgözoğlu, şöyle devam etti:

"Biz 'hayır' dedik. Orada çalışan temizlikçi bir arkadaş bize galoş getirdi. Sonuçta orayı da temizleyen biri var. Ayakkabılarımız aşırı çamurdu, oranın kirlenmemesi adına böyle bir şey yaptık. Örnek olabildiysek ne mutlu bize."

Açıkgözoğlu, çocuğunun gerekli tedavilerinin yapılıp, filmlerinin temiz çıkmasının ardından evlerine döndüklerini söyledi.

Halil Açıkgözoğlu da olay günü sabah babasıyla tarlaya gittiğini söyledi.

Küçük kardeşi Müslüm'ün, evin anahtarını içeride unutunca damdan balkona geçmeye çalıştığı sırada düştüğünü anlatan Açıkgözoğlu, şunları kaydetti:

"Kardeşimi apar topar hastaneye getirdik. Gittiğimizde ayakkabılarımız, üzerimiz çamur içindeydi. O heyecanla, ayakkabılarımızı 'hastane kirlenmesin' diye dışarıda çıkardık. Hastanedekiler, 'niye ayakkabılarımızı çıkardığımızı' sorduğunda çamurlu olduğunu söyledik. Onlar da ayaklarımız kirlenmesin diye galoş getirdiler."

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