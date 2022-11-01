YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

Spor Bilimleri Fakülteleri bünyesinde yer alan "Antrenörlük Eğitimi", "Egzersiz ve Spor Bilimleri", "Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri" programlarında 8 dönemlik eğitimlerinin iki döneminin, anılan fakülte bünyesinde yer alan "Spor Yöneticiliği" ile "Rekreasyon" programlarında ise 8 dönemlik eğitimlerin bir döneminin ilgili sektör firmalarında mesleki eğitim olarak verilmesi Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görülmüştür.

