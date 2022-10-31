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Bakan Koca: Sağlıktaki kalitemizi tüm dünyaya duyuracağız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Güçlü kamu ve özel sağlık tesislerimizle nitelikli sağlık insan gücümüzle yüksek teknolojik altyapımız ve hizmet kalitemizle sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu 'Health Türkiye' markası altında tüm dünyaya duyuracağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 15:53
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da düzenlenen 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve Tıp Tarihine/Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'nde konuştu.

Koca, 2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde başlanan ve bugüne kadar 7 kez düzenlenen Türk Tıp Dünyası Kurultaylarındaki amacın, yurt dışında yaşayan sağlık alanındaki Türk bilim insanları ile Türkiye'deki bilim insanlarını bir araya getirerek bilim köprüleri oluşturmak olduğunu söyledi.

"Salgın, ülkelerin sağlık sistemlerini test etti"

12 Kasım 2021'de İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Zirvesi sonrasında yayımlanan Zirve Sonuç Bildirgesi'nde Türk Tıp Dünyası Kongresi düzenlenmesinin karara bağlandığını anımsatan Koca, şunları kaydetti:

"Devlet Başkanları tarafından onaylanan karar doğrultusunda, bu yıl yeni ve zengin içeriği ile 8. Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nı düzenlemekten duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Büyük Türk ailesinin mensupları olan Azerbaycan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan, Özbekistan, Macaristan ve Türkmenistan ile misafir ülke olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Sağlık Bakanları ve bilim insanlarının katılımıyla artık daha da güçlüyüz.

Koronavirüs salgını, ülkelerin sağlık sistemlerinin test edilmesinin yanında, dostlukların da test edilmesi için de önemli bir sınav oldu."

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 162 ülke ve 11 uluslararası kuruluşun salgınla mücadelesine katkı sağladığını anlatan Koca, "Bu dayanışmada kardeş ülkelerimiz her zaman en öncelikli ve ayrıcalıklı olmuşlardır. Hem koronavirüs salgını hem de Rusya ve Ukrayna arasında yaşananlar, sağlık sistemlerimizin her durumda güçlü olması gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. Sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, alternatif tedarik çözümleri geliştirmek ve üretimde yerlileşmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Semerkant'ta "Liderler Zirvesi" düzenlenecek

Bakan Koca, hedeflerinin, Türk Devletleri Teşkilatı bünyesi altında, bilimsel alanda ortak hareket edebilen, kendi aşısını, ilacını, tıbbi sarfları ve tıbbi cihazını üretebilen büyük bir aile haline gelmek olduğunu dile getirerek, "Bugün temellerini attığımız bu birliktelik, ülkelerimiz arasında var olan ilişkilerimizi daha da güçlendirecek, Türk dünyası ve küresel bazda yürüttüğümüz faaliyetlere büyük fayda sağlayacaktır. 11 Kasım 2022 tarihinde Cumhurbaşkanı'mızın katılımıyla Semerkant'ta gerçekleştirilecek olan Liderler Zirvesi öncesinde, üye ülke Sağlık Bakanları'nca imzaladığımız 'Türk Tıp Dünyası Ortak Deklarasyon Belgesi'nin de ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Bugün kardeş ülkelerle Tıp Tarihine ve Ortak Geçmişe Vefa Ödül Töreni'ni de gerçekleştireceklerini belirten Koca, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biraz sonra sizin takdiminiz ile tıp alanında ülkelerimize ve insanlığa hizmet etmiş bilim insanlarını yad ederek, gelecek nesiller için yeni hedefler koyacağız. Ülkemiz adına verilecek ödül, 2017 yılından beri düzenlediğimiz 'Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri' olmaya devam edecektir. Bu yıl ilk kez bir de 'TÜSEB Özel Ödülü' verilecektir. 28 Ekim'de açıkladığınız 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu çerçevesinde Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketimiz, kısa adıyla, USHAŞ tarafından hazırlanan ülkemizin uluslararası sağlık hizmetleri markası 'Health Türkiye'nin lansmanını da himayelerinizde gerçekleştiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100 yıllık tecrübelerinden hareketle önümüzdeki yüzyılın Türkiye Yüzyılı olacağına inancımız tamdır. Tüm gayretlerimiz Türkiye'nin liderliğinizde yükselen yıldızını önümüzdeki yüzyılda da parlatmaktır."

"Sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu tüm dünyaya duyuracağız"

Koca, 20 yılda Türk sağlık sistemine yapılan yatırımlara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bugün, 'En büyük hayalim' dediğiniz şehir hastanelerimizde verdiğimiz hizmet, küresel anlamda gıpta ile bakılan bir seviyededir. Şimdi bu alt yapının tüm dünyaya hizmet vereceği, akademik bir statü ile küresel bir marka olarak atılımları hayata geçirme zamanıdır. Bu vizyonun bir parçası olarak Health Türkiye markamızın lansmanını yapıyoruz. 'Health Türkiye' markası, Uluslararası Sağlık Turizmi Hizmetleri için geliştirilen resmi web portalını 6 dilde, 7/24 hizmet veren Uluslararası Hasta Destek Hattı ve memnuniyet anketlerini, sağlık eğitimi alanındaki tecrübemizi paylaşmak amacıyla oluşturduğumuz USHAŞ Akademiyi, ülkemizin sağlık alanında uluslararası tanıtımına yönelik Sağlık İş Forumu ve fuar organizasyonlarını kapsayacak şekilde, Cumhurbaşkanlığı 2023 Stratejik Planımızda yer aldığı haliyle devreye giriyor. Güçlü kamu ve özel sağlık tesislerimizle nitelikli sağlık insan gücümüzle yüksek teknolojik altyapımız ve hizmet kalitemizle sağlığın küresel yıldızı olduğumuzu 'Health Türkiye' markası altında tüm dünyaya duyuracağız."

Koca, Health Türkiye markasına ait kısa tanıtım videosunu takdim ettikten sonra, şunları kaydetti:

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"Health Türkiye markamızla ülkemizin sağlık turizmi alanında tercih edilmesini sağlayarak bu alanda dünyada merkez ülke konumuna gelmeyi hedefliyoruz. Dünyada yaklaşık 100 milyar dolar düzeyinde olan sağlık turizmi pazarından ülkemizin hak ettiği gelire ulaşması yönünde gayretlerimiz artarak devam etmektedir. Bu çalışmalarımızda özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığımız başta olmak üzere kamu ve özel sektördeki ilgili tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam ediyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın programı olan 'Go Türkiye' ile tam entegre şekilde tanıtım çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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