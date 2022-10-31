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Milli Savunma Bakanı Akar, oyuncu Haktanır ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) kimyasal silah kullandığı" iddialarına yönelik tepkisiyle gündeme gelen oyuncu Burak Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığında (MSB) görüşecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 16:18
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Milli Savunma Bakanı Akar, oyuncu Haktanır ile görüşecek

Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek, ödülünü Fincancı'ya ithaf etti.

Oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Akar, gösterdiği duruştan dolayı arayarak tebriklerini ilettiği oyuncu Haktanır ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya gelecek.

- "TSK'ya sahip çıkan herkese teşekkür ediyoruz"

Konuya ilişkin AA'ya açıklamalarda bulunan Bakan Akar, oyuncunun sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bu çıkışın önemli olduğunu ifade etti.

Akar ayrıca söz konusu iddialara ilişkin şu görüşleri paylaştı:

"Operasyonlarında Mehmetçik, sivillere, masum insanlara, tarihi, dini, kültürel yapılara, çevreye zarar gelmemesi için diğer hiçbir ülke ordusunun göstermediği duyarlılığa sahip. Hem planlama hem icra safhasında bu duyarlılığı gösteriyoruz. Bizim uluslararası hukuka saygımız, bunun da ötesinde inançlarımız, insani, manevi değerlerimiz var. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıkılması vatan görevi. Birkaç ahlaksız, alçak dışında herkes Türk Silahlı Kuvvetlerine sahip çıktı, onlara teşekkür ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri, Cumhuriyet tarihinin en yoğun döneminden geçiyor. Bu süreçte kahramanca ve fedakarca görevlerini icra eden Mehmetçiğin moral motivasyonu çok önemli."

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