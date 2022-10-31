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KPSS soruşturmasında savcı, Danıştay'a başvurdu

2022 KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmanın esasını etkileyecek Yükseköğretim Kurulu (YÖK) raporu tamamlandı. Raporda ''Soruların sızdırıldığı ya da çalındığına ilişkin bir tespit yok'' denildi. Soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı. Başsavcılık, soruşturma izni verilmeyen kamu çalışanları konusunda Danıştay'a itirazda bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 16:33
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KPSS soruşturmasında savcı, Danıştay'a başvurdu

İptal edilen 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) lisans oturumuna ilişkin soruşturmanın dosyasında eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve yayınevi sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Devlet Denetleme Kurulu'nun (DDK) suç duyurusunun ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2022 KPSS'ye ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) ön inceleme raporu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın dosyasında yer aldı.

Raporda, sınavdaki 4 sorunun, "soru hazırlama sürecinde görev alan uzmanlar tarafından dışarıdaki bir kaynaktan esinlenilerek hazırlanmış olabileceği ya da ÖSYM'nin soru havuzuna servis edildikten sonra yayınevleri için de benzerlerinin hazırlanmış olabileceği" ifade edildi.

Sınav sorularının sızdırıldığına ya da çalındığına ilişkin bu aşamada bir tespitin bulunmadığı bilgisi de raporda yer aldı.

5 KİŞİ ŞÜPHELİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adli soruşturma kapsamında dönemin ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün de aralarında bulunduğu bazı kamu görevlileri için soruşturma izni talep etti.

Talebi değerlendiren YÖK, Prof. Dr. Aygün ile soru hazırlama sürecinde yer aldıkları belirlenen 3 uzman hakkında soruşturma izni verdi.

Böylece yayınevi sahibi Münir Çelik, Prof. Dr. Aygün ve 3 soru hazırlama uzmanı, iptal edilen KPSS soruşturmasının dosyasına "şüpheli" sıfatıyla girdi.

Başsavcılık, haklarında soruşturma izni verilmeyen yaklaşık 30 kamu çalışanı için de Danıştaya itiraz etti.

İtirazın kabul edilmesi halinde dosyadaki şüpheli sayısı artacak.

İDDİALAR ÜZERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILDI

DDK, 31 Temmuz 2022'de yapılan KPSS'de çıkan bazı soruların sınavdan önce bir yayınevinin deneme kitaplarında yayımlandığı yönündeki iddialar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bunun üzerine Başsavcılık, 2022 KPSS için soruşturma başlatmış, soruşturma kapsamında Ankara'da bir yayınevine ait 2 adreste arama yapmış, yayınevine ait çok sayıda dijital materyale ve soru kitapçığına el konulmuştu.

Bu gelişme üzerine iptal edilen sınav, 18 Eylül'de tekrarlandı.

KPSS soruşturmasında eski ÖSYM Başkanı şüpheliler arasında
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