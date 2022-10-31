Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist sınırda yakalandı
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 16:54
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız