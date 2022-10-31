İYİ Parti Sözcüsü açıkladı: BTP, Millet İttifakına katılacak mı?

Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı toplantısında, özellikle kongre sürecine ilişkin değerlendirme yaptıklarını belirten Zorlu, 3 Ekim'de başlatılan kongre sürecinin devam ettiğini, 24 Aralık'ta da il kongrelerinin başlayacağını, sürecin 29 Ocak'ta tamamlanmasının planlandığını kaydetti.

İYİ Parti'nin üye sayısının 615 bini geçtiğini bildiren Zorlu, hedeflerinin seçimlere kadar 1 milyon üye sayısına ulaşmak olduğunu belirtti.

Parti çalışmalarını da aktaran Sözcü Zorlu, "'Kadın yükselmezse alçalır vatan' sloganıyla tüm yurtta, illerde ve bölgelerde kadın çalıştayları başlatma kararı aldık. Aralık ayında Ankara'da binlerce kadın yurttaşımızın katılımıyla, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin önünü açan aydınlık yarınları getirecek olan gerçek vizyonu, Sayın Genel Başkanımız tüm milletimizle paylaşacak." diye konuştu.

Ülkenin şu anda en büyük probleminin kontrol edilemeyen hayat pahalılığı olduğunu söyleyen Zorlu, cari açığın arttığını, döviz kurlarının astronomik şekilde yükseldiğini, Türk lirasının son 1 yılda yüzde 54 kayıp yaşadığını ifade etti.

- "(BTP'nin talebi) Akşener, Kılıçdaroğlu ile telefonda görüştü"

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın, Millet İttifakı'na katılma talebini de değerlendiren Zorlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bu konuda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ve bu konuyu kendi aralarında istişare ettiklerini aktardı.

Konuya ilişkin şu ana kadar bir problem olmadığını kaydeden Zorlu, "Genel başkanımızın açıklaması üzerine söylüyorum, 14 Kasım'da altılı masa toplantısında bu konu gündeme gelecek. Sayın Genel Başkanımız, diğer liderin, altılı masa ve milletimiz için ne anlama geldiği yönündeki kanaatlerini ve düşüncesini aktaracak. Oradan çıkacak sonuç, elbette liderlerin hep birlikte verecekleri bir karar. Hep birlikte o kararı bekleyelim." dedi.