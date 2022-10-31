AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
AK Parti Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, grup başkanvekiliği görevinden affını talep etti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 19:06
Ünal, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla grup başkanvekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım." ifadelerine yer verdi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız