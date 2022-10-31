Tekirdağ'da kahreden kaza: 1'i 7 aylık bebek 2 ölü, 6 yaralı

Kaza, Hatip Mahallesi Sarılar yolu üzerinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden Batuhan D.'nin kullandığı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak beton elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Batuhan D. ile araçta bulunan Azize B., Ada B., Gizem K., Devrim K., Kahraman K., Nisanur K. ve Saniye isimli kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Gizem Karaduman ve 7 aylık bebek Nisa Nur Kurarer hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Acı içinde kıvranan kadının sözleri yürek burktu

Öte yandan olay yerinde yakınlarının durumunu gören yaralı kadın sinir krizi geçirdi. Yaralı torunlarına ağlayan kadının, "Ah benim yavrularım, kuzularım benim. Allah'ım sen bize yardım et" demesi yürek burktu. Acı içinde kıvranan yaralı kadın jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi.