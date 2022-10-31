Putin: Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz

Maden faciasında müessese müdürü dahil 8 tutuklama
Maden faciasında müessese müdürü dahil 8 tutuklama
Son dakika, %0 faizli 10.000 TL
Son dakika, %0 faizli 10.000 TL
Sponsorlu İçerik
Öğretmenin dönem ortasında tayini çıktı, veliler eylem yaptı
Öğretmenin dönem ortasında tayini çıktı, veliler eylem yaptı
Bakan Özer'den okul idarecilerine: Lütfen gönderdiğimiz bütçeyi kullanın
Bakan Özer'den okul idarecilerine: Lütfen gönderdiğimiz bütçeyi kullanın
Bakan Nebati: Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz
Bakan Nebati: Güçlü gidiyoruz, iyi gidiyoruz, sağlam gidiyoruz
Bakan Özer'den 'öğretmenlik kariyer basamakları sınavı' açıklaması
Bakan Özer'den 'öğretmenlik kariyer basamakları sınavı' açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
Ekim enflasyonu perşembe günü açıklanacak
Ekim enflasyonu perşembe günü açıklanacak
MEB, okul kantinlerinde kira artışını sabitledi
MEB, okul kantinlerinde kira artışını sabitledi
KDK'dan tavsiye kararı: Promosyonlar güncellensin
KDK'dan tavsiye kararı: Promosyonlar güncellensin
KPSS soruşturmasında savcı, Danıştay'a başvurdu
KPSS soruşturmasında savcı, Danıştay'a başvurdu
İkinci el oto piyasasında Togg rüzgarı
İkinci el oto piyasasında Togg rüzgarı
Milyonlarca çalışanın gözü kasım ve aralıktaki düzenlemelerde
Milyonlarca çalışanın gözü kasım ve aralıktaki düzenlemelerde
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama
Nüfus müdürlüklerinden randevuya gitmeyenleri caydıracak uygulama
Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aileyi korumayı hedefliyoruz
Erdoğan: Anayasa değişikliğiyle aileyi korumayı hedefliyoruz
'Efsane' indirimlere karşı 'dikkatli olun' uyarısı
'Efsane' indirimlere karşı 'dikkatli olun' uyarısı
KPSS soruşturmasında eski ÖSYM Başkanı şüpheliler arasında
KPSS soruşturmasında eski ÖSYM Başkanı şüpheliler arasında
Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz
Erdoğan: İnsanlığa hizmet için gayretlerimizi sürdüreceğiz
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
SGK hizmetlerinin dörtte birinden fazlasını e-Devlet taşıdı
Benzine zam geliyor
Benzine zam geliyor
Altının gram fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 982 lira seviyesinden işlem görüyor
EYT'de 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
EYT'de 18 yaş öncesine göre bile emeklilik hesabı yapılabilecek
Sosyal konut başvuruları için son gün
Sosyal konut başvuruları için son gün
Aile baskısına sessiz kalan erkek tam kusurlu
Aile baskısına sessiz kalan erkek tam kusurlu
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki üniversiteye rektör atadı
İYİ Parti ikna olmuyor: Yavaş ve İmamoğlu'nun adı zikrediliyor
İYİ Parti ikna olmuyor: Yavaş ve İmamoğlu'nun adı zikrediliyor
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı - Haritalı
Meteoroloji'den 'toz taşınımı' uyarısı - Haritalı
Otomobillerini Togg için şimdiden satışa çıkardılar
Otomobillerini Togg için şimdiden satışa çıkardılar
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki
AK Parti'li Mahir Ünal'dan 'Cumhuriyet düşmanı' eleştirilerine tepki
Ana sayfaHaberler Siyasi

Putin: Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" ifadelerini kullanarak, "Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 31 Ekim 2022 23:45
Yazdır
Putin: Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin, Avrupa'ya gaz tedariki için gaz merkezi olarak seçilmesine gelince. Doğrudan Avrupa ile çalışmak çok zor" ifadelerini kullanarak, "Türkiye'de hızla bir gaz merkezi kurabiliriz" dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
1 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
1 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı
Türkiye'den BMGK'da 'tahıl sevkiyatı' uyarısı
Türkiye'den BMGK'da 'tahıl sevkiyatı' uyarısı
'Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanımız kapsamlı açıklama yapacak'
'Başörtüsü düzenlemesi ile ilgili Cumhurbaşkanımız kapsamlı açıklama yapacak'
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, görevden affını istedi
İYİ Parti Sözcüsü açıkladı: BTP, Millet İttifakına katılacak mı?
İYİ Parti Sözcüsü açıkladı: BTP, Millet İttifakına katılacak mı?

Bu Habere Tepkiniz

YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı spor bilimleri alanındaki bölümlerde uygulamalı eğitimin önünü açtı!
Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, yurtdışında bulunan öğretim elemanının görevden çekilmiş sayıldığına dair kararın e-posta yoluyla kendisine tebliğ edilmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verdi!
Erken Al, Az Öde, Tarihleri Sonra Belirle.

Erken Al, Az Öde, Tarihleri Sonra Belirle.

https://halalparadisedidim.com/2023-erken-rezervasyon.aspx?utm_source=memurlar&utm_medium=mobil-web_advertorial&utm_term=erken_rezervasyon
31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilir mi?
Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütüldüğünden bahisle; söz konusu kurumda görev yapan müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20.09.2021-20.05.2022 tarihleri arasında aylıksız izne ayrılan öğretmene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne şekilde ödeneceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

Sağlık sebebiyle memur yapılan öğretmenin İLKSAN'a açtığı dava sonuçlandı

İlkokul öğretmeni olarak görev yapmakta iken sağlık nedeniyle öğretmenlik dışında bir memuriyete atanan ve halen İstanbul ili, . İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak görev yapan davacının, aylığından kesilen İLKSAN aidatları nedeniyle emeklilik yardımı, maluliyet yardımı ve aidat iadesinden yararlandırılması için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bulan Daire kararını onadı.
Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?

Öğretmenevleri doğrudan bakanlığa mı bağladır, yöneticilerini kim atar?
Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay, Bölüm Başkanı atamalarında üniversiteyi uyardı

Sayıştay Başkanlığı, bölüm başkanlığı atamalarında üst unvan kuralına dikkat etmeyen Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini uyardı!
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Milli İHA'ların yeni mühimmatı Kayı, ilk kez sergilendi

Türk savunma sanayisinin çeşitli insanlı/insansız hava platformlarında kullanılabilecek yeni silah sistemi Kayı ilk kez vitrine çıkarıldı. Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), mühimmat teknolojilerindeki kabiliyetlerini SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'na taşıdı.
Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Hafta sonları koordinatörlük görevi verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, "Mesleki eğitim merkezi programına öğrencileri için cumartesi gününe öğretmenlere koordinatörlük görevi verilebilir mi? sorusunu görüş yazısı ile cevapladı.
Haftanın fırsat ürünleri (31-06)

Haftanın fırsat ürünleri (31-06)

31 Ekim 2022 Kataloğu ile gelecek ürünlerden öne çıkanları sizlere sunuyoruz.