Doları boz TL krediyi al: Firmalar dövizlerini yüzde 33 azaltmak zorunda

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Türk Lirası ticari kredilere erişimde azami yüzde 5 yabancı para nakdi varlık bulundurma düzenlemesi bugün itibariyle yürürlüğe girdi. BDDK'nın 21 Ekim'de ilave adımla sıkılaştırdığı kurala göre; firmalar, Türk Lirası cinsi ticari kredilere erişimde döviz varlıklarını yüzde 33 civarında azaltmak zorunda. İhtiyaç fazlası yabancı para nakdi varlığı bulunan şirketler, Türk Lirası krediye erişmek için daha yüksek tutarda yabancı para satmak durumunda kalacak.

DAHA ÇOK FİRMA POTADA OLACAK

24 Haziran'da ilk adımı atılan düzenlenenin daha sıkılaştırılmasıyla kapsama giren firma sayısının kayda değer bir şekilde artması bekleniyor. Yabancı para nakdi varlık bulundurma üst sınırının 15 milyon liradan 10 milyon liraya indirilmesi ile orta ölçekli şirketler de uygulama kapsamına girecek. Yüzde 10 yabancı para nakdi varlık sınırının yüzde 5'e düşürülmesi ise hem halihazırda kapsamda olan hem de uygulamaya yeni dahil olacak şirketler için bağlayıcılığı artıracak.

TL'YE DESTEK SÜRECEK

TL üzerindeki döviz baskısını azaltan kararların alınmasından bu yana geçen 4 aylık sürüde avronun değeri TL karşısında sadece 24 kuruş arttı. Düzenleme bütün dünyada aşırı değerlenen dolar karşısında da TL için büyük bir direnç noktası oldu. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke para birimleri karşısında aşırı değerlenen dolara karşı TL'ye verilen destekler, milli paramızın son aylarda dengeye oturttu. BDDK'nın yeni düzenlemesiyle Dolar/TL seviyesinin daha dengeli seyretmesi bekleniyor.