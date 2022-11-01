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Togg fark atıyor: Araçtan ev yönetilebilecek

Türkiye'nin otomobili Togg, teknolojisiyle rakiplerine parmak ısırtıyor. Çok noktalı kamera sistemlerinden otonom sürüşe kadar birçok özelliği bulunan Togg, internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik alabilecek. Ön konsolda bulunan bir gözle sürücü takip edilerek güvenlik önlemleri otomatik olarak devreye girecek.

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 01 Kasım 2022 07:50
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Togg fark atıyor: Araçtan ev yönetilebilecek

Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik'teki fabrikada seri üretimine başlanan yerli ve milli elektrikli otomobil Togg, teknolojik özellikleriyle rakiplerine fark atacak. Türkiye'nin milli otomobili Togg birden fazla paket seçeneğiyle satışa sunulacak. En üst versiyonda emsali otomobil markalarında olan donanımların tamamını barındıracak yerli otomobilde çok noktalı kamera sistemlerinden otonom sürüşe kadar birçok özellik bulunacak. İşte milli aracın özellikleri:

5 SANİYEDE 100 KM

- Aracın motorları elektrikli olduğu için devrin yükselmesine gerek kalmadan tüm gücü sıfırdan itibaren tekerleklere veriyor. Üst donanımda satılacak olan 400 beygir gücündeki araç 0-100 km hıza 5 saniyenin altında ulaşıyor. Bunun yanı sıra 200 beygirlik alt donanımdaki araç ise 7,6 saniyede 0-100 e çıkabilecek.

- İki farklı batarya seçeneği ile satılacak Togg'un yüksek kapasiteli bataryası 500 km'den fazla yol katedebilecek. Düşük kapasiteli batarya ise 300 km'nin üzerinde yolu gidebilecek.

- Togg 'un 180 kilovatlık Trugo ile şarj edilmesi halinde, 25 dakika içerisinde aracın şarjının yüzde 20'den yüzde 80'e kadar ulaşması öngörülüyor. AC bir şarj noktasında ise bu süre 4 saate kadar çıkıyor.

4 EKRAN AYRI ÖZELLİKLERİ BARINDIRIYOR

- Aracın son hızı hem güvenlik önlemleri hem de daha fazla enerji tüketilmemesi nedeniyle 195 km ile sınırlandırılarak satışa çıkarılacak.

- Aracın içerisinde toplamda 4 adet ekran bulunuyor. Bu ekranlardan birincisi sürücünün önündeki gösterge ekranı. Bu bilgi ekranı içerisinde batarya durumu, araç durumu, hız, enerji tüketim tablosu, tabela okuma sistemi, adaptif hız sabitleyicinin özellikleri ve göstergeleri yer alıyor. Sürücü önündeki ekran dokunmatik olmayan tek ekran ve direksiyon üzerinde bulunan tuşlar vasıtasıyla kontrol edilecek.

- Ortada bulunan ekran şoförün ve yolcunun ortak olarak kullanabileceği bilgi, eğlence ekranı. Bu ekran üzerinden araç ayarları, medya, navigasyon ve türlü özelliklere erişiliyor. Yolcu tarafında bulunan ekrandan da yine bu özellikler kullanılıyor. Ayrıca bu ekranlar yolcu ve şoförün ortasında bulunan kumanda ile de yönetiliyor.

- Yan yana olan 3 ekranın aşağısında bulunan ekrandan yine radyo medya gibi özellikler kullanılabilecekken bu ekranın ana işlevi klima kontrol kumandalarını barındırması. Araç içi iklimlendirme sistemlerini yöneten ekrandan aracın opsiyon ve donanımlarına göre koltuk ısıtma, soğutma ve sürüş bilgileri gibi veriler yönetiliyor.

- Ön konsolda bulunan bir gözle sürücü takip edilerek gerekli güvenlik önlemleri otomatik olarak alınacak. Kaza riskini büyük oranda azaltacak sisteme 3'üncü seviye otonom desteğiyle birlikte daha güvenli yolculuklar mümkün olacak.

Geleceğin anahtarı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun törende ilk Togg'un anahtarını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a verdiği fotoğraf da tarihi bir anı oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullanarak banttan indirdiği Anadolu rengi Togg'un önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesi öngörülüyor.

ARAÇTAN EV YÖNETİLEBİLECEK

- Togg'da dijital sistemlerle bağlantı kurabilen akıllı ve tek merkezden yönetilen bir sistem olacak. Ana işlemci olarak nitelendirilen bu yönetici sayesinde, araçtaki komutlarla ev ile işyeri gibi alanlar yönetilebilecek.

- Aracın internet bağlantısı ile fabrikadan güncellemeleri otomatik olarak alabilmesi, arıza durumunda araca uzaktan müdahale edilebiliyor. Araçlarda uygulanan yenilikler anlık güncellemeler ile Togg'a gelecek.

- Aracın her yerinde kameralar bulunuyor. Bu kameralar 360 derece görüşün yanı sıra otonom sürüş için de kullanılacak. Bu kameralar önde arkada ve aynaların altında bulunuyor.

- Çok fazla merak edilen kameralı aynalar ise opsiyonel olarak sunulacak. Normal aynaları da olacak araç isteğe göre kameralı aynalar ile gelecek.

İÇ VE DIŞ DETAYLARI

- Aracın iç tasarımı genel olarak şık ve sade olarak tasarlanırken alışılagelmişin dışında bir vites seçicisi tercih edilmiş. Pianoblack, krom ve deri ile bezenmiş detaylar vites seçicide yer alıyor. Vites seçicisinin hemen altında bulunan bir gözde ise telefonun koyulacağı aynı zamanda da bu gözde kablosuz olarak şarj olabileceği bir alan da bulunuyor.

- Aracın iç göğüsün üst kısmında şoförü izleyen bir kamera ve akıllı sistem de araçta bulunan detaylar arasında. Bu akıllı sistem şoförün uyuyup uyumadığını, sağlık bilgilerini, kalp atışı hızını ölçerek acil durumlarda şoförü ve yolcuları uyarıyor.

- Acil durumlarda, kazalarda kullanılmak üzere tavana yerleştirilmiş bir S.O.S acil çağrı sistemi de detaylar arasında. Bu düğmeye basıldığı an aracın elektronik sistemleri aracın konumunu ve kaza bilgilerini gerekli birimlere ulaştıracak ve ekiplerin en kısa sürede intikal etmesi sağlanacak.

KAPAT [X]

- Araçta bir şanzıman olmadığı için şaft tüneli de bulunmuyor. Araç C segmenti SUV olmasına rağmen boyutlarıyla ve elektrikli altyapısına göre inşa edilen şasi sistemiyle benzinli, dizel ve hatta elektrikli rakiplerine göre iç mekanda büyük bir hacim sunuyor.

HOLOGRAFİK ASİSTANLA ÖN CAM DİJİTALLEŞİYOR

- Ön camı tamamen şeffaf bir bilgisayara dönüştüren holografik asistanın sesli komutlarla ilerleyebilen yapısı dijital dünyayı aracın içine yerleştirecek.

- İnternet bağlantısıyla birlikte trafik, video, gazete, fatura ödeme, kişisel sayfalar gibi birçok özelliğe anında ulaşabilen holografik asistan yalnızca ön konsoldaki ekranlara bağımlılıktan kurtarmayıp, aracın kör noktası kalmayacak şekilde sürücüye etrafını gösterebilecek.

Şuayip Alabay Ali Kürşat Büyükada

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