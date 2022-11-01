Çocuk işçiliğine sıfır tolerans
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile okullarına devam edebilmeleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından önemli çalışmalara imza atılıyor. Özellikle çocuk işçiliğinin önüne geçmek amacıyla çeşitli yardım ve destekler hayata geçiriliyor.
Kaynak : Türkiye
Eklenme : 01 Kasım 2022 07:46
51 ilde kırsal bölgelerde görev yapan çocuk koruma mobil ekipleri, aileler ve kamu görevlilerini ziyaret ederek farklı risk gruplarındaki çocukların okula devamını sağlamak amacıyla destek çalışmaları yürütüyor. Bugüne kadar 5.188 çocukla görüşen ekipler ayrıca 2.460 aileye de rehberlik hizmeti verdi.
Öte yandan Sosyal Ekonomik Destek (SED) hizmetinden bugüne kadar 260 çocuk yararlandı. İlgili mahkemelerden 49 çocuk hakkında danışmanlık, 34 çocuk hakkında eğitim, 24 çocuk hakkında da sağlık tedbiri kararı alındı.
ESMA ALTINMemurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız