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Emniyet ve Jandarma Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 08:20
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Emniyet ve Jandarma Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacak

EGM ve Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Emniyet ve Jandarma teşkilatlarını 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak'la suçlaması sebebiyle suç duyurusunda bulunulacağı" belirtildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Türkiye'de metamfetamin kullanımına ilişkin açıklamalar yapmıştı.

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