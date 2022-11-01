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Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyrediyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 09:30
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Küresel piyasalar Fed'in faiz kararı öncesi karışık seyrediyor

Durgunluk sinyallerinin arttığı ABD ekonomisinde Fed'in yarın vereceği mesajlar öncesi yatırımcılar temkinli duruşunu sürdürüyor.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın çarşamba günkü toplantı sonrası yapacağı açıklamalarda gelecek dönem para politikasına ilişkin belirsizlikleri azaltması beklenirken, bankanın yarın politika faizini 75 baz puan artırmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi geçen hafta Şubat 2020'den bu yana ilk kez 3 aylık hazine bonosu getirisinin altına inerken, dün kısa dönemli tahvillerde artan satış baskısıyla söz konusu fark 12 baz puana indi. Fed'in çalışmalarında bu durum ülke ekonomisinin resesyona girebileceğini gösteriyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralıkta atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlik sürerken, bankanın yüzde 48 ihtimalle 50 baz puan ve yüzde 47 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor.

Öte yandan, ABD'de petrol üretiminin artabileceği ihtimaliyle yüzde 1,8 değer kaybeden Brent petrolün varil fiyatı, yeni günde yüzde 0,9 artışla 93,2 dolarda bulunuyor.

Dün petrol şirketlerine çağrıda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, ülkenin ekonomik zorluklardan geçtiği bir dönemde büyük petrol şirketlerinin üzerlerine düşeni yapmadığını söyledi.

"Petrol şirketlerinin karları inanılmayacak kadar yüksek" diyen Biden, son 6 ayda en büyük 6 petrol şirketinin toplam karının 100 milyar dolardan fazla olduğuna vurgu yaptı.

Biden, söz konusu şirketlerin "yüksek karlarını" tüketiciye yansıtması halinde petrol fiyatlarının 50 sent daha aşağı düşeceğini ve ABD'deki operasyonlara yatırması durumunda ise fiyatların daha da aşağı çekilebileceğini kaydetti.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,75, Nasdaq endeksi yüzde 1,03 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise yükselişle başladı.

Avrupa tarafında enflasyon rekor seviyelerde gerçekleşmeye devam ederken, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek toplantıda da 75 baz puanlık faiz artışına gitmesi ihtimali güçleniyor. Buna karşın, bölge ekonomilerinin resesyona girebileceğine yönelik risklerin de olgunlaşması piyasalardaki belirsizlikleri artırıyor.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nde, yıllık enflasyon ekimde enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle yüzde 10,7'ye ulaşarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye çıktı. Bölge ekonomisinin, yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin büyümesi ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kaldı. Avro Bölgesi'nde Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) 2022'nin üçüncü çeyreğinde 2021'nin aynı dönemine göre ise yüzde 2,1 yükseldi.

Öte yandan, bölgede artan enerji ve gıda fiyatlarının ardından hükümetler hanehalkı üzerindeki maliyetleri sübvanse edebilecek programlar üzerinde çalışıyor.

Almanya'da bağımsız Doğal Gaz ve Isı Komisyonu, yüksek enerji fiyatlarına karşı haneler için Alman hükümetine gaz fiyatlarının Mart 2023'ten en az 2024'ün nisan ayı sonuna kadar kilovatsaat başına 12 avro sentle sınırlandırılması tavsiyesinde bulundu.

Dün, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,66, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,08 ve İtalya'da FTSE MIB endeksi yüzde 0,55 değer kazanırken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 düşüş kaydetti. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne yükselişle başladı.

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Asya'da borsalar yeni güne yükselişle başlarken, bölge ekonomilerinde durgunluk belirtileri artmaya devam ediyor.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye çıksa da, üretimde yavaşlamanın devam ettiğine işaret etti.

Bölge ülkelerinden Japonya, Güney Kore, Tayvan ve Malezya'nın imalat sanayi PMI verileri de ekimde 50'nin altında kalarak üretimin yavaşladığına işaret etmişti.

Öte yandan, bugün para politikası kararlarını açıklayan Avustralya Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 2,85'e çıkardı. Bankadan yapılan açıklamada enflasyonun gelecek sene bu zamanlarda yüzde 8 civarında tepe yapmasının beklendiği kaydedilirken, büyüme beklentileri de gelecek yıl için yüzde 3'ten yüzde 1,5'e indirildi.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,5 yükseldi.

Yurt içinde, dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,58 artışla 3.978,96 puandan tamamlayarak kapanış rekorunu kırdı.

Dolar/TL dün yüzde 0,2 artışla 18,6154'ten kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,62'den işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde imalat sanayi PMI, yurt dışında ise İngiltere ve ABD'de imalat sanayi PMI ile ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.000 ve 4.050 seviyelerinin direnç, 3.900 puanın destek konumunda bulunduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı imalat sanayi PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı imalat sanayi PMI

16.45 ABD, ekim ayı imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı inşaat harcamaları

17.00 ABD, eylül ayı ISM imalat sanayi PMI

17.00 ABD, eylül ayı JOLTS açık iş sayısı

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