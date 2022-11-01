Konya merkezli FETÖ operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Konya merkezli iki ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 12:36
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Bu kapsamda, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Konya merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız