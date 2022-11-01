Bakan Karaismailoğlu uluslararası taşımacılığın hızlandırılması için Bulgar makamlarıyla görüştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "(Uluslararası taşımacılık) Yükün demir yollarına kaydırılması önemli ölçüde en büyük gündemlerimizden birisi. Hem Türk hem Bulgar tarafı demiryolundaki kapasitenin hızlı artırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Bakan Karaismailoğlu ile Bulgaristan Ekonomik İşlerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Hristo Aleksiev Kapıkule Sınır Kapısı'nda ikili ve heyetler arası görüşmelere katıldı.

Görüşmeler sonrası Karaismailoğlu ve Aleksiev, basın toplantısı düzenledi.

Bakan Karaismaioğlu, konusu sınır geçişleri olan önemli ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kovid-19 salgını sonrası ihracatın çok hızlı arttığına işaret eden Karaismailoğlu, bu anlamda gümrük kapılarına büyük yük bindiğini ifade etti.

Yükün hafifletilmesi, geçişlerin hızlandırılması, Uzakdoğu'dan Avrupa'ya kadar uzanan Kapıkule Sınır Kapısı'nda yaşanan sorunların ortadan kaldırılması için Bulgaristan tarafının çok önemli katkıları olduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Geçen günlerde kapılardaki uzayan kuyruklar onların özverili çalışmaları neticesinde bugün çok azalmış durumda ama tabi ihracatın artması nedeniyle buralara önümüzdeki günlerde yük daha fazla binecek. Hem kapılardaki kara yolundaki kapasitenin artırılması, geçişlerin hızlandırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, kara yolları taşımacılığının kapasitesi belli olmasından kaynaklı, taşımacılıkta demir yollarının da çok önemli olduğunun altını çizdi.

- "Demir yollarındaki geçişleri çok çok daha fazla artıracağız"

Demir yolu taşımacılığın kapasitesinin artırılmasının gerekliliğine vurgu yapan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"(Uluslararası taşımacılık) Yükün demir yollarına kaydırılması önemli ölçüde en büyük gündemlerimizden birisi. Hem Türk hem Bulgar tarafı demir yolundaki kapasitenin hızlı artırılması için önemli görüşmeler yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde demir yollarındaki geçişleri çok çok daha fazla artıracağız. Bunun yanında deniz yolunu, roro taşımalarını da desteklememiz gerekiyor. O yüzden Burgaz, Varna, Romanya bağlantılı Türkiye roro seferlerini geliştirmek için Bakanlık olarak önemli politikalar gerçekleştiriyoruz.

Roroya teşvik için gerekli yönetmeliklerimizi çıkarmıştık. İnşallah hem ticaretimiz artacak hem kapılardaki sorunlarımız azalacak. Bulgaristan çünkü Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı. Hem uzun yıllara dayalı dost ilişkilerimiz ticaretimize de yansımakta ticareti daha da geliştirmek için sürekli istişare içinde olmamız gerekiyor. Bununla birlikte Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan olarak özellikle demiryolu taşımacılığı nasıl geliştirebiliriz bununla ilgili de önemli çalışmalarımız var. Dörtlü toplantılarımızı önümüzdeki günlerde tekrar gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin artan ticari hacmine çözüm bulmak, dost kardeş ülkelerle ilişkileri geliştirmek açısından bugünkü toplantı çok verimli geçti."

- "Demir ve deniz yollarını ciddi şekilde kullanmaya karar verdik"

Aleksiev de bugün gümrüklerde geçişlerin daha hızlı olması için yapılacak çalışmaları ve alınacak önlemleri konuştuklarını söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle lojistiğin Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya sağlandığını ifade eden Aleksiev, bu nedenle zaman zaman araç yoğunluğunun oluştuğunu belirtti.

Bu kadar yoğun trafik akımına sadece kara yollarının yetmeyeceğini anlatan Aleksiev, demir ve denizyollarının da bu trafiğe dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Geçen ekim ayından bu yıl ekim ayına kadar 100 binin üzerinde tırın gümrükten geçtiğini aktaran Aleksiev "Doğal olarak bu kadar büyük bir araç akını her iki ülkenin çalışanları tarafından işlem gördü. Hepimiz biliyoruz ki Asya'dan Avrupa ya bu akım daha da çoğalacak. O nedenle demir ve denizyollarını ciddi şekilde kullanmaya karar verdik. Bulgaristan'daki taşımacılar tırlarının devlet demir yollarından geçmesini onaylıyor. Türkiye tarafından da bu şekilde yüklerin demir yoluna kaydırılması gerekir." dedi.

Aleksiev, şu an var olan demir yollarının dolu olduğunu, alternatif olarak bir demir yolu gümrüğünün daha açılması gerektiğini söyledi.

Gümrüklerden geçişlerin daha da hızlanması için bazı kararlar da aldıklarını ifade eden Aleksiev, Bakan Karaismailoğlu'na teşekkür etti.

Heyetler arası görüşmelere Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolusu Borislav Dimitrov, Ulaştırma ve Haberleşme Bakan Yardımcıları Diliana Doichinova ve Krasimir Papukchiyki, Bulgaristan Maliye Bakan Yardımcısı Aleksander Svrakov ve diğer ilgililer katıldı.