Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca ödenen aylık ücret arttırıldı
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 14:50
Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfınca, şartlı bağış kapsamındaki hak sahiplerine ödenen aylık miktar 2 bin 600 liradan 4 bin liraya yükseltildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız