Bakan Nebati: KGF'de ilk defa yeni bir yöntem uygulayacağız

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Önümüzdeki süreçte Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) Türkiye'de ilk defa yeni bir yöntem uygulayacağız. Birincisi fatura karşılığı işlem yapıyoruz artık. Bu tamamen yüzde yüz hale dönüşmüş olacak. Son KGF'de bunun tecrübesini ettik. Hem kredi kullanıcıları hem bankalar hem de bizim açımızdan altyapısının test edildiği bir dönem oldu. Önümüzdeki süreçte KGF kullananların tamamı yüzde yüz verim için faturalı işlem yapacak."

"Toplantılarda 'Ne olacak bu dünyanın hali' diye sorular soruluyordu. Washington'daki son toplantılarda kimsenin ağzını bıçak açmıyor. Çünkü enflasyon çift hanelere doğru gelmiş, faiz artırımları çare olmamış, durgunluk baş göstermiş, bazı ülkeler teknik olarak resesyona girmiş. Böylesine bir durumda kimse ambargoları daha sertleştirelim, daha sert tedbirler alalım demiyor. Çünkü Avrupa ne yapacağını gerçekten bilmiyor. Almış olduğu tedbirlerle iş yürümüyor. Avrupa'da daralma gözüküyor. Ama Türkiye büyümeye devam ediyor."