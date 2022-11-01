Teknofest başvuruları başladı: Son gün 20 Kasım

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı yürütücülüğünde, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda eğitim ve öğretimde teknoloji entegrasyonu ile öğrenmeyi kolaylaştıracak, kalıcı hale getirecek çözümler üretecek genç beyinler yarışıyor.

Eğitim ve öğretimde yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesini hedefleyen yarışmaya ilk, orta, lise, ön lisans, lisans ve üzeri öğrencileri ile mezunları katılabiliyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 20 Kasım olarak belirlendi.

Gençlerin; öğrenmede verimliliği en üst seviyede tutarak öğrencilerin çevrim içi veya çevrim dışı öğrenme platformlarında kullanabileceği bilgisayar destekli veya mobil kullanıma uygun çözümler üretmeleri önemli değerlendirme kriterleri arasında yer alırken, prototip ürün, eğitsel yazılım, eğitsel oyun, eğitsel simülasyon ve yenilikçi teknolojiler üzerinde projeler geliştirmesi de bekleniyor.

- TEKNOFEST gençlerin yanında

Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmaları'na katılan gençlere hem kişisel hem de mesleki becerilerini geliştirmeleri için de pek çok imkan sunuyor.

Yarışmalara katılan gençler, Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmalarına düzenlenen teknik gezilere katılma ve alanında uzman kişilerle tanışarak network kazanma fırsatı yakalıyor. Projelerini hayata geçirebilmeleri için malzeme desteğinin yanı sıra finalistlere eğitim kampı, ulaşım ve konaklama desteği de sağlanıyor.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda da ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki birincilere 30 bin TL, ikincilere 20 bin TL, üçüncülere 10 bin TL, üniversite seviyesindeki birinciye 40 bin TL, ikinciye 30 bin TL, üçüncüye ise 20 bin TL ödül verilecek.

- Cumhuriyetin 100. yılında TEKNOFEST coşkusu 3'e katlanacak

Cumhuriyetin 100. yılında İzmir, Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek TEKNOFEST, coşkusunu 3'e katlayacak. Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları, 2023'te 41 ana yarışma 102 alt kategoride düzenlenecek.

TEKNOFEST'te yarışmalara katılmak için başvurular "www.teknofest.org" web sitesi üzerinden yapılacak. 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023 Teknoloji Yarışmaları için son başvuru tarihi 20 Kasım olarak belirlendi.