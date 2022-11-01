'İlk evim' projesine en çok başvuru yapılan iller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine başvurular 31 Ekim itibarıyla sona erdi. Projeye toplamda 8 milyon başvuru gelirken başvuruların 5 milyon 135 bin 324'ünün geçerli olduğu tespit edildi.



Projeye İstanbul'dan 1 milyon 519 bin 300, İzmir'den 240 bin 358, Ankara'dan 232 bin 857, Gaziantep'ten 166 bin 200, Konya'dan 160 bin 905 vatandaş başvuruda bulundu.

Öte yandan, projeye 2 milyon 30 bin 277 genç, 505 bin 934 emekli, 256 bin 248 engelli, 6 bin 493 şehit yakını ve gazi, bin 390 Kıbrıs ve Kore gazisi, 2 milyon 334 bin 982 de diğer kategoride başvuru yapıldı.

Ayrıca "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimi mart ayına kadar tamamlanacak.

İlk İş Yerim projesine 65 bin 852, İlk Evim Arsa projesine de 707 bin 497 başvuru yapıldı



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıktan yapılan açıklamada ise 10 bin kontenjan ayrılan "İlk İş Yerim" projesi için 65 bin 852 başvuru yapıldığı bildirildi.

Açıklamada "İlk Evim Arsa" projesine de şu ana kadar 707 bin 497 başvuru yapıldığı ve başvuruların 7 Kasım'a kadar devam edeceği ifade edildi.