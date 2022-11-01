Kariyer Basamakları sınavından muaf olanların başvuru sonuçları açıklandı
Milli Eğitim Bakanlığınca uzman ve başöğretmenlik unvanı için başvuran öğretmenlerin kesin başvuru sonuçları açıklandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 01 Kasım 2022 18:05
Öğretmenler başvuru sonuçlarını MEBBİS ve e-DEVLET üzerinden öğrenebilecek.
Öte yandan 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı için fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Başvuru sonuçlarına ulaşmak için tıklayınız.