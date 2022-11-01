Erdoğan: 15 Temmuz'dan sonra 38 bin emniyet mensubu ihraç edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından konu başlıkları şöyle:

"15 Temmuz darbe girişiminden bugüne kadar 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık."

"Hükümetimizin cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiği gelirle kapatacağını söyleyen zavallılara bir sözüm var, onu yarın söyleyeceğim."

"(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Biz haramı iyi biliriz, helali iyi biliriz, haram size kalsın ey siyasiler, bunu da böyle bilin."

"(Kılıçdaroğlu'nun iddiaları) Haramı, helali gayet iyi bilen bir iktidarı bu şekilde lekeleyemezsin, onu sen aynaya bak kendinde ara."

"Böyle bir teşkilata nasıl olur da 'Türkiye cari açığını uyuşturucu satmak suretiyle kapatıyor' dersiniz, bu ne insafsızlıktır, bu ne vicdansızlıktır."

"Terörün hedefleri açısından Kızılay'da bomba patlatmakla yalanı bir silah olarak kullanmak arasında hiçbir fark yoktur."