Aydın'da 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Aydın'ın Efeler ve Çine ilçelerinde 63 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 01 Kasım 2022 21:43
Çine ve Efeler'de taşımalı eğitim gören 63 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerin bazıları taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendiklerinin tahmin edildiği öğrenildi.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız