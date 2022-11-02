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2 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

2 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 00:02
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2 Kasım 2022'den önemli gündem başlıkları

1- TBMM'den

- AK Parti ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

- Genel Kurulda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bütçesi ele alınacak.

(11.45/10.30/14.00/10.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, MÜSİAD EXPO 2022 Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde 30 büyükşehir belediyesinin katılımıyla gerçekleştirilecek 2. Yerel Yönetimler Tarım Çalıştayı'na iştirak edecek.

(Kocaeli/10.00)

3- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini basın toplantısıyla açıklayacak.

(İstanbul/13.00)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat AŞ'nin bilişim hizmetleri kapsamındaki "T-Anı" bilişim tanıtımına katılacak.

(Ankara/10.00)

KAPAT [X]

5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal kesim dışındaki firmaların ağustos ayına ilişkin döviz varlık ve yükümlülüklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

6- ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

(Washington/21.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen "Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk Dış Politikası" panelinin açılış konuşmasını yapacak.

(Ankara/09.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Moğolistan Kültür Bakanı Nomin Çinbat ile "Kültür Alanında İş Birliği Anlaşması" imzalayacak, Bilge Tonyukuk Müzesi temel atma törenine katılacak.

- Moğolistan Çevre ve Turizm Bakanı Bat-Erdene ile "Turizm İş Birliği Anlaşması" imzalayacak Ersoy, Moğolistan Devlet Üniversitesi'nde düzenlenecek "Moğolistan'daki Türk Kültür Varlıkları ve Bilge Tonyukuk" paneline iştirak edecek.

(Ulan Batur)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, E, F, G ve H gruplarında yapılacak 6'ncı ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak.

2- UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda perşembe günü Polonya'da Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe, son antrenmanını İstanbul'da yapacak. Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, Polonya'da Cracovia Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve bir futbolcu da Fenerbahçe maçına ilişkin statta düzenlenecek basın toplantısında konuşacak.

(İstanbul/10.30/Krakow/20.00/20.30)

3- UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda perşembe günü Macaristan'ın Ferencvaros takımını konuk edecek Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Trezeguet, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak, bordo-mavili takım son çalışmasını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapacak.

- Ferencvaros Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında, Trabzonspor maçına ilişkin soruları yanıtlayacak, Macar ekip son çalışmasına da statta çıkacak.

(Trabzon/16.00/18.00/19.00/19.30)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda perşembe günü İskoçya'nın Hearts takımıyla karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ve takımdan bir futbolcu, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları yanıtlayacak, takım son çalışmasını kulüp tesislerinde yapacak.

- Hearts Teknik Direktörü Robbie Neilson ve takımdan bir futbolcu, statta düzenlenecek basın toplantısında Başakşehir maçına ilişkin sorulara cevap verecek.

(İstanbul/17.30/18.00/20.30)

5- UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda perşembe günü deplasmanda Çekya'nın Slavia Prag takımıyla karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculardan Robin Yalçın, Eden Arena'da düzenlenecek basın toplantısında maça ilişkin soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Prag/18.00/19.00)

6- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 4. haftasında A Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

7- Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Darüşşafaka, Volkswagen Arena'da Almanya'nın MHP Riesen takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

8- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nın 4. haftasında B Grubu'nda Gaziantep Basketbol, İsrail'in Hapoel B-Cure Laser Hayfa takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Gaziantep/19.00)

9- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2. haftasında B Grubu'nda ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Macaristan'ın Sopron Basket takımını konuk edecek, A Grubu'nda Fenerbahçe Alagöz Holding aynı ülkeden Atomeromu KSC Szekszard takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Mersin/19.00/Szekszard/20.00)

10- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında D Grubu'nda OGM Ormanspor, Polonya'nın VBW Arka Gdynia, E Grubu'nda Nesibe Aydın, Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımını konuk edecek, F Grubu'nda BOTAŞ, Macaristan'ın UNI Gyor takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/16.00/17.00/Györ/20.00)

11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk haftası, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit, İlbank-Nilüfer Belediyespor, Sigorta Shop-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Galatasaray HDI Sigorta ve Bolu Belediyespor-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/14.00/17.30/Ankara/16.00/19.00/Aksaray/17.00/Bolu/18.00)

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