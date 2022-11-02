MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 28.10.2022 tarih ve 62219606 sayılı yazısı ile aşağıdaki açıklamalar yapıldı;

"Bakanlığımızca eğitim kurumlarının norm kadro veri giriş kontrol işlemleri tamamlanarak, eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliği hükümlerine göre belirlenerek "Norm Kadro Modülü" içinde yer alan "Kurum Bilgileri ve Norm Bilgileri" ekranlarına yansıtılmıştır.

Bu bağlamda eğitim kurumu müdürlükleri "Kurum Bilgileri, Öğrenci Bilgileri ve Norm Bilgileri" ekranlarına yansıtılan verileri inceleyerek varsa değişiklikleri (şube, ders yükü vb.) gerekçeleri ile birlikte "Norm Kadro Düzeltme Çizelgesi Ek-5" formu düzenlenerek 31.10.2022- 02.11.2022 tarihleri arasında Bakanlığımıza ivedilikle gönderilmesi halinde gerekli inceleme yapıldıktan sonra yeniden değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, Bakanlığımızca norm kadro onaylama işlemleri tamamlandıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen şartları taşımayan eğitim kurumlarına ait norm kadro değişiklik taleplerinin Bakanlığımıza gönderilmemesi gerekmektedir."

İşte o yazı;

Ahmet KANDEMİR