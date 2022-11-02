2 Kasım 2022 tarihli atama kararı yayımlandı.

ATAMA KARARLARI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Adem ABANOZ, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Müfettişliğine, yapılan yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcısı Süleyman ÇÖKEKCİ 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı
Hazine Başkontrolörlüklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Hazine Kontrolörleri Muhammet AKSOY ve Fatih YETİŞEN atanmıştır.
Vergi Başmüfettişliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince ekli listede yer alan Vergi Müfettişleri atanmıştır.
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