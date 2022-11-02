Brezilya'da Bolsonaro darbeye mi hazırlanıyor: Mağlubiyeti kabul etmedi

ABD destekli bir darbeyle indirilen, fakat 8 yıl aradan sonra halkın desteğiyle liderlik koltuğuna yeniden oturan Lula da Silva'nın zaferi karşısında, selefi Jair Bolsonaro sessizliğini koruyor. Lula, Ocak 2014'te "Car Wash-Oto Yıkama" adı verilen düzmece bir 'yolsuzluk' soruşturmasıyla hedef alınmış ve görevinden uzaklaştırılmıştı. 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışmak isteyen Lula, alelacele yapılan bir yargılamayla hapse atıldı ve 19 ay sürecek mahkumiyeti başladı. Siyaseten engellenmek istenen Lula, girdiği ilk seçimde yüzde 50,9 oy alarak 49,1 oy alan mevcut Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'yu geride bıraktı. Brezilya'da görevdeyken girdiği seçimi kaybeden ilk siyasetçi olarak tarihe geçen Bolsonaro ise mağlubiyeti sonrası herhangi bir açıklama yapmadı. Bolsonaro'nun umudunu orduya bağladığı ve bir darbe beklentisinin olduğu iddia edildi.

MAĞLUBİYETİ KABUL ETMEDİ

Bolsonaro'nun yenilgiyi kabul etmemesi ve hiçbir açıklama yapmaması, sonuçlara itiraz edeceği yönünde endişeye yol açtı. Aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'nun suskunluğu, "Darbe mi planlıyor" söylentilerine yol açtı. Seçim öncesinde, Bolsonaro'nun kaybetmesi halinde sonucu tanımayıp darbe girişiminde bulunabileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Bolsonaro'nun Senatör oğlu Flavio Bolsonaro da, dün sosyal medyada "Hep beraber Brezilya'dan vazgeçmeyelim. Her şeyi yöneten Tanrı'dır. Baba, ne olursa olsun seninleyim" yazarak söylentileri daha da alevlendirdi.

DARBE İDDİALARI GÜNDEMDE

Kaynaklara göre, dün kurmaylarıyla toplanan Bolsonaro, ordunun seçimlerle ilgili değerlendirmesini bekliyor. Seçimle ilgili açıklama yetkisi olmayan ordunun aşırı sağcı lidere destek açıklaması yapması halinde, Lula'nın zaferine itiraz edilebileceği ve fiilen darbe yapılacağı söylentileri ülke basınında dünden bu yana dile getiriliyor. Brezilyalı liderin sessiz kalmayı tercih etmesi, halk nezdinde de gerilime yol açtı.

KAMYONCULAR AYAKLANDI

Bolsonaro yanlısı gruplar ülkenin birçok yerinde sokağa çıkarak sonucu protesto ederken, bir grup kamyoncu, ülkenin çeşitli bölgelerindeki yolları kapattı. Kamyoncuların otoyolları yarı veya tamamen kapatması nedeniyle yollarda uzun kuyruklar oluştu; özellikle şehirler arası otobüs ulaşımı olumsuz etkilendi. Pazar gecesi, az sayıda kamyoncunun başlattığı, bazılarının askeri müdahale talep ettiği gösteriler, ülkenin 27 eyaletinden 20'sine yayıldı ve pazartesi akşamına kadar ülke çapında yol kesme vakaları 300'e ulaştı. Sessiz kalarak halkın gerilmesine yol açan Bolsonaro'nun darbeye zemin hazırladığından endişe duyuluyor.