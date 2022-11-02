Yunanistan'a kaçarken yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından dün İpsala ilçesi yakınlarındaki birinci derece askeri yasak bölgede yakalanan M.K, Y.A. ve Ş.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.