2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM internet sitesinden 2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Kasım 2022 10:06
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
DUYURU
(02 Kasım 2022)
2022-EUS ve 2022-STS Eczacılık Sınav Sonuçları Açıklandı
16 Ekim 2022 tarihinde uygulanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2022-STS Eczacılık) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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