'Ergenekon' davasına bakan hakim ve savcıların yargılanmasına devam edildi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde görülen davanın duruşmasında başka suçtan tutuklu sanıklar Hüsnü Çalmuk ve Hasan Hüseyin Özese ile bulundukları cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Davanın bazı müştekileri ile bazı sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından diyecekleri sorulan müşteki avukatları, davanın bazı sanıklarının firari olduğunu, sanıkların geçmişteki eylemleriyle insanları haksız yere cezaevinde tutuklarını ve kaçma ihtimallerinin bulunduğunu belirterek, bütün sanıklar hakkında tutuklama kararı verilmesini talep etti.

Sanıkların diyeceklerinin sorulması, Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından mahkeme heyetince ara kararlar açıklandı.

Buna göre, sanıklar Mehmet Ali Pekgüzel ve Nihat Taşkın'ın gelecek celsede hazır edilmesi için gereğinin yapılmasına, sanıklar hakkında "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla açılmış dava akıbetlerinin ilgili kurumlardan sorulmasına karar verildi.

Sanıklar Sedat Sami Haşıloğu, Zekeriya Öz ve Hadi Çağdır hakkındaki yakalama kararlarının infazının beklenilmesine karar veren mahkeme, sanıklar Ercan Fırat ve Nihat Topal hakkında daha önce çıkartılan tutuklamaya yönelik yakalama kararının akıbetinin ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından sorulmasına hükmetti.

Müşteki avukatlarının, sanıkların tutuklanması yönündeki taleplerini reddeden mahkeme heyeti, davayı 9 Mayıs 2023'e erteledi.