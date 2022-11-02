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'İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, hizmet ihracatının bu yılın 8 ayında yüzde 66'lık artışla 52,5 milyar doları yakaladığını belirterek, "İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 13:50
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'İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır'

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD EXPO 2022 Ticaret Fuarı, TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı.

Ticaret Bakanı Muş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, ekonominin; küresel ekonomiyi derinden etkileyen Kovid-19 salgını ve küresel tedarik zincirlerindeki aksaklıklara rağmen 2021'de yüzde 11,4 büyüyerek son 50 yılın en güçlü büyüme hızını yakaladığını söyledi.

Bu rekor büyüme oranına 5,3 puan pozitif katkı sağlayan ihracatın, 2021 yılında yüzde 33 artarak 225,2 milyar dolara ulaştığını ve ilk defa 200 milyar dolar eşiğini aştığını bildiren Muş, ekonomideki bu güçlü ivmenin, ortaya çıkan Rusya-Ukrayna savaşı ve enerji krizi gibi yeni sorunlara rağmen 2022 yılında da devam ettiğini kaydetti.

Yılın ilk yarısında ortalama yüzde 7,5 büyüme kaydedildiğini aktaran Muş, "Bu büyümenin yaklaşık yarısının ihracat kaynaklı olması ve böylece ihracatın büyümenin lokomotifi olmaya devam etmesi, bizleri ayrıca memnun etmiştir. Ekim ayında da ihracat artışımız sürmüştür." diye konuştu.

- "İhracat desteklerimizi tek bir çatı altında topladık"

Mehmet Muş, ihracattaki artışı sürdürülebilir kılmak adına var güçleriyle çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede, ağustos ayında yayımlanan karar ile ihracat desteklerimizi tek bir çatı altında topladık. Yürürlüğe giren yeni mevzuat ile ihracatçılarımızın eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin yanı sıra pazara giriş belgeleri edinmeleri, uluslararası rekabetçiliklerinin geliştirilmesi, yeni pazarlara açılmaları ve etkin tanıtım faaliyetleri yaparak iş bağlantıları kurmaları, bu pazarlarda daha çok tutunmaları, dağıtım kanalları kurmaları ve pazar paylarını artırmaları, küresel firmaların tedarik zincirlerine yetkin bir şekilde girmeleri, teknoloji transferi gerçekleştirmeleri, tasarıma dayalı, küresel markalı ürün ihracatı gerçekleştirmeleri konularında iyileştirmeler yaptık ve bu desteklerimizi güçlendirdik."

KOBİ'lerin daha yüksek oranda ve daha fazla sayıda yurt dışı fuarlara katılımının önünü açtıklarını belirten Muş, daha etkin fuar organizasyonları düzenlenmesi amacıyla mevcut destekleri artırdıklarını ve organizatörlerin fuar esnasında düzenleyecekleri ikili iş görüşmelerini destek kapsamına aldıklarını bildirdi.

Muş, "e-ticaret ve e-ihracatın her geçen gün artan önemine binaen yine ağustos ayında yayımlanan karar ile e-ihracata özel pazara giriş raporu, dijital pazar yeri tanıtımı, e-ihracat tanıtımı, sipariş karşılama hizmeti, yurt dışı pazar yeri entegrasyonu, sektörel ticaret ve alım heyetine yönelik destekler açıkladık. Bu kararda ayrıca, şirketlerimizin büyük ülkelerdeki gibi ülke bazlı olarak da yararlanabilecekleri desteklere yer verdik." şeklinde konuştu.

- "Hizmet ihracatı son 20 yılda 4 kattan fazla arttı"

Ticaret Bakanı Muş, sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanmasında, hizmet ihracatını mal ihracatından ayrı düşünmediklerini ifade ederek, hizmetler sektörünün; net döviz girdisi sağlaması, istihdam kaynağı olması ve yarattığı çarpan etkisiyle mal ihracatına pozitif katkı sağladığını kaydetti.

Dünyanın dört bir köşesine yapılan hizmet ihracatının son 20 yılda 4 kattan fazla arttığını bildiren Muş, "Tüm olumsuzluklara rağmen 2021 yılında yüzde 57 artışla 55,6 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımız, bu yılın ilk 8 ayında da yüzde 66'lık artışla 52,5 milyar doları yakalamıştır. İnşallah çok kısa bir zaman içerisinde 100 milyar dolarlık eşik de aşılmış olacaktır." dedi.

Bu olumlu tablonun devam edebilmesi için nisan ayında Hizmet İhracatı Destek Program Paketi açıklandığını hatırlatan Muş, sağlık ve seyahat hizmetlerinden yaratıcı endüstrilere, fuarcılık, gayrimenkul hizmetleri, lojistik ve taşımacılık, yurt dışı müteahhitlikten bilişim, eğitim, diğer iş hizmetleri ve yeşil hizmetlere kadar oldukça geniş bir yelpazede yeni destek mevzuatını uygulamaya koyduklarını anlattı.

Dış ticarette sergilenen performansta desteklerin yanı sıra MÜSİAD gibi iş dünyasının değerli sivil toplum kuruluşlarının payının da şüphesiz büyük olduğunu ifade eden Muş, MÜSİAD Expo Fuarı'na destek sağlamaktan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

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- "Yıl sonu itibarıyla İGE AŞ'de sermaye artışı sağlayacağız"

Mehmet Muş, Bakanlık olarak geçmişte olduğu üzere bugün de iş dünyasının yanında olduklarını belirterek, bu çerçevede, İhracatı Geliştirme AŞ'yi (İGE AŞ) hayata geçirdiklerini ve 20 bankanın ortaklığıyla İGE AŞ'nin sermaye yapısının güçlendirildiğini kaydetti.

İGE AŞ ile ihracatçıların finansmana erişiminin daha da kolaylaştığını ve kefalet sorununa çözüm bularak firmaların krediye erişim işlemlerini hızlandırdıklarını aktaran Muş, bu vesileyle teminat sorunlarının kolaylıkla çözüldüğünü ve ihracatçıların artık kredi almak için fabrikasını, arsasını bankaya ipotek vermek zorunda kalmadığını söyledi.

Muş, Eximbank ve İGE AŞ ile imzaladıkları protokol ile yeni bir prefinansman modeli ortaya koyduklarını, prefinansman modeli ile ihracatçıların kredi kabiliyetini geliştirdiklerini belirtti.

İhracatçıların "finansmana erişim" ve "yeni pazarlara açılma" olmak üzere 2 önemli meselesi olduğunu vurgulayan Muş, şunları kaydetti:

"Finansmana erişim konusunda, adeta bir devrim niteliğinde olan İGE AŞ ile büyük bir mesafe alacağımızı düşünüyoruz. Yıl sonu itibarıyla İGE AŞ'de sermaye artışı sağlayacağız. Yeni pazarlara erişim konusunda da Uzak Ülkeler Stratejisi'ni, bir yol haritası olarak sunmak suretiyle ortaya koyuyoruz. Bütün ihracatçılarımızdan bu Uzak Ülkeler Stratejisi'ne göre faaliyetlerini planlamalarını bekliyoruz. Çünkü mevcut pazarlarımızda ihracatımızı artırma hızımızın daha fazla, daha hızlı olması, yeni pazarlara göre daha zor. Tüm bu çalışmalarımızın ihracatçılarımız için faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyoruz."

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