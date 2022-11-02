AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'yi ziyaret edecek
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 15:00
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifine ilişkin MHP, CHP, HDP ve İYİ Parti'nin Meclis gruplarını ziyaret edecek.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, AK Parti heyeti, başörtüsü konusunda hazırlanan anayasa değişikliği teklifiyle ilgili saat 15.00'te MHP, 15.30'da CHP, 16.30'da HDP ve 17.00'de İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.
Bozdağ başkanlığındaki heyette, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alıyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız