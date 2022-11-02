Valorant, LoL ve Mobile Legends Oyunlarında RP VP ve Elmas Satın Alma

En sevilen oyunlardan olan Mobile Legends hesabınıza Mobile Legends Elmas oldukça kolaydır. Dakikalar içinde ve basit adımlarla hesabınıza elmasları yükleyebilirsiniz.

" Mobile Legends bang bang kullanıcı kimliğinizi ilgili yere girmelisiniz.

" Yüklemek istediğiniz elmas miktarı seçilir ve tercih edilen yöntem seçilir.

" Ödeme yöntemi seçilip "şimdi satın al" butonu etkinleştirilerek, satın alma işlemi tamamlanır.

Ödeme işlemleriniz tamamlandığı andan itibaren, aldığınız elmaslar hesabınıza yüklenir ve oynamaya devam edebilirsiniz. Satın alma işlemini güvenilir sitelerden gerçekleştirmeye önem vermelisiniz.

Lol RP Satın Alma

League of Legends, temposu, rekabeti ve stratejileriyle en heyecanlı oyunlardandır. Canlı turnuvalar, her beceri seviyesine göre oyuncular için mükemmel oyunlardan biridir.

Oyunda tecrübeleriniz ve harita özelliklerine göre LoL RP satın al işlemini gerçekleştirmelisiniz. Riot Points olarak adlandırılan RP, oyunda satın alma para birimidir.

Oyunda deneyim, özellik ya da yetenek satın alarak, rakiplerinizin bir adım önüne geçme şansını yakalamış olursunuz. Alacaklarınızla oyunda daha hızlı yükselerek, savaşı başarıyla kazanabilirsiniz.

Valorant Point Nasıl Alınır?

Çok oyunculu ve takım tabanlı birinci sınıf nişancı oyunu olan, Riot Games tarafından geliştirilen Valorant, 2020 yılında piyasaya sürüldü. Oynaması ücretsiz olan oyunda, rakiplerinizi yenmek ve bir adım öne geçmek için, VP satın al işlemini gerçekleştirmelisiniz.

" Valorant Points kelimesinin kısaltması olan VP, oyun içi satın alma para birimidir.

" Oyun mağazasında satışa sunulan silah ve bıçak kaplamalarını, yeni silah koleksiyonlarını paket halinde ya da tek tek alabilirsiniz.

" VP kullanarak savaş bileti seviyenizi yükseltirken, ajan kontratı sağlayabilir ve Radyanit Puanı (RP) satın alma işlemini de gerçekleştirebilirsiniz.

Tercih ettiğin VP satın alma işlemini bitirdikten sonra hesabınıza yüklenmesi gerekir. Bunun için Riot hesabınıza giriş yaparak, üst kısımda bulunan VP simgesi etkin hale getirilir.

Ödeme sayfasına yönlendirildiğinizde Riot Pin ve Kodlar bölümüne tıklanır. Satın alma sitesi üzerinden alınan VP kodu, ilgili alana girilir ve gönder butonuna tıklandığında, VP kodunuz da hesabınıza tanımlanmış olur.

