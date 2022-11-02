Büyükçekmece'de doktorun evini kurşunladılar
Büyükçekmece'de dün gece çocuk doktoru Mehmet Çetin Karcı'nın evi ve komşusunun otomobili kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Karcı durumu komşularından öğrendi.
Kaynak : DHA
Eklenme : 02 Kasım 2022 15:48
Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan çocuk doktoru Mehmet Çetin Karcı'nın evine ve
aynı mahallede oturan bir kişinin daha otomobiline gece saat 03.00 sıralarında
silahla ateş açıldı. Saldırı sırasında evinde olmayan Karcı, durumu sabah komşularından
öğrendi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olayla ilgili inceleme
devam ediyor.
Karcı, "Komşular 'evin kurşunlanmış' diye geldiler. Geldim baktım böyle. Kurşunlanan araba komşunun. Onun arabası ve benim evimi kurşunlamışlar" dedi.
Ateş açılan otomobilin sahibinin akrabası Necla Yıldız ise "Gece 03.00'da oldu. Ne olduğunu sabah Kur'an kursunda öğrendik. Eniştemin arabası kurşunlanmış. Yaralı yok" diye konuştu.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız