Türkiye'nin en genç başkanı güven tazeledi

Kökünü Kurutma Operasyonları'nda 872 şüpheli tutuklandı
Kökünü Kurutma Operasyonları'nda 872 şüpheli tutuklandı
Sigortam.net'ten Hamilelik Sigortası
Sigortam.net'ten Hamilelik Sigortası
Sponsorlu İçerik
MEB'in işten çıkardığı engelli memura 'dolandırıcılık' suçundan beraat
MEB'in işten çıkardığı engelli memura 'dolandırıcılık' suçundan beraat
Bakan Kurum: Konutta sıra orta gelir grubunda
Bakan Kurum: Konutta sıra orta gelir grubunda
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
'Halk eğitimi kurslarından 10 ayda 10 milyonu aşkın kişi yararlandı'
'Halk eğitimi kurslarından 10 ayda 10 milyonu aşkın kişi yararlandı'
TBMM Genel Kurulu toplandı
TBMM Genel Kurulu toplandı
Yargıtay, eski başyaver Ali Yazıcı'nın müebbet hapsini onadı
Yargıtay, eski başyaver Ali Yazıcı'nın müebbet hapsini onadı
Erdoğan'dan Mahir Ünal'ın istifasına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan Mahir Ünal'ın istifasına ilişkin açıklama
Öğretmenler, tatilde mesleki çalışma programlarına ÖBA üzerinden katılabilecek
Öğretmenler, tatilde mesleki çalışma programlarına ÖBA üzerinden katılabilecek
EYT'de en çok merak edilen 10 soruya yanıt
EYT'de en çok merak edilen 10 soruya yanıt
Aile Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aile Bakanlığının 2023 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
Usta oyuncu Rıza Akın yaşamını yitirdi
Anayasa teklifinde sona gelindi
Anayasa teklifinde sona gelindi
İYİ Parti BTP'yi masaya istiyor
İYİ Parti BTP'yi masaya istiyor
İnternet gazetecileri önemli haklar elde ediyor
İnternet gazetecileri önemli haklar elde ediyor
2 Kasım 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
2 Kasım 2022 tarihli atama kararı yayımlandı
İstanbul'un enflasyonu ekimde zirveyi yeniledi
İstanbul'un enflasyonu ekimde zirveyi yeniledi
Erdoğan'dan enflasyon, fahiş fiyatla mücadele, esnaf ve çiftçi için talimat
Erdoğan'dan enflasyon, fahiş fiyatla mücadele, esnaf ve çiftçi için talimat
TBMM'de RTÜK'e yeni üye seçimi yapıldı
TBMM'de RTÜK'e yeni üye seçimi yapıldı
Narkotikten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 'Hakkımızı helal etmiyoruz' yanıtı
Narkotikten Kılıçdaroğlu'nun iddialarına 'Hakkımızı helal etmiyoruz' yanıtı
MEB, 321 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek
MEB, 321 öğrenciyi lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderecek
'15 Temmuz'dan sonra 38 bin emniyet mensubu ihraç edildi'
'15 Temmuz'dan sonra 38 bin emniyet mensubu ihraç edildi'
YÖK Başkanı Özvar: YÖK'ün 'sızma yoktur' gibi beyanatı yok
YÖK Başkanı Özvar: YÖK'ün 'sızma yoktur' gibi beyanatı yok
Kariyer Basamakları sınavından muaf olanların başvuru sonuçları açıklandı
Kariyer Basamakları sınavından muaf olanların başvuru sonuçları açıklandı
'İlk evim' projesine en çok başvuru yapılan iller
'İlk evim' projesine en çok başvuru yapılan iller
CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
CİMER, Türkiye Yüzyılı'na dair görüş ve önerileri alacak
Teknofest başvuruları başladı: Son gün 20 Kasım
Teknofest başvuruları başladı: Son gün 20 Kasım
2022 KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu
2022 KPSS branş bazında sıralamalar belli oldu
Kamu bankalarından TOGG almak isteyenlere kredi hazırlığı
Kamu bankalarından TOGG almak isteyenlere kredi hazırlığı
Advertisement
Ana sayfaHaberler Siyasi

Türkiye'nin en genç başkanı güven tazeledi

Demokrat Parti 15'nci Olağan İstanbul İl Kongresi Süleyman Seba Kültür Merkezinde DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Millet ittifakı temsilciler Demokrat Partililer ve STK temsilcilerinin katılımları ile Pazar günü gerçekleşti. Yoğun katılım yoğun olduğu kongrede DP İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın tek aday olarak girdiği seçimde yeniden il başkanı seçildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 02 Kasım 2022 16:30
Yazdır
Türkiye'nin en genç başkanı güven tazeledi

Eray, konuşmasında Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, merhum Cumhurbaşkanlarımızdan Celal Bayar, Süleyman Demirel ve Turgut Özal'ı, şehit Başvekilimiz Adnan Menderes, Bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı, anan Arda, Demokratların hala ayakta olduğunu ve bu ülkeye çağ atlatan kadrolarının demokratların olduğu ifade etti. SİHA'lar ile gurur duyduğunu ifade eden genç başkan Arda, "Milleti borca iten bilinçli bir siyaset var. Biz zenginden, kendi adamından yana olan değil, aadaletten yana olan bir iktidar olacağız. İnsanımızı ayırmayacağız, Millet ittifakının bu ülkede yeniden demokrasiyi inşa edeceğini inanıyorum'' dedi.

Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Erkem Eray Arda özetle şöyle konuştu;

DEMOKRAT PARTİ DİMDİK AYAKTA

''15. demek bile aslında bize dair ne çok şey söylüyor. Kaç kere darbe mağduru olmuşuz, kaç partimiz kapatılmış ama en son kurduğumuz partimiz bile 15. il kongresini görüyor. Üstelik bu sürede de ne badireler atlatmışız; darbelerin yerine gelen post modern operasyonların hedefi olmuşuz. Buna rağmen ayakta kalmışız, dimdik de ayaktayız''

TÜRKİYENİN EN GENÇ İL BAŞKANI

'' Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal başta olmak üzere, eski yeni tüm teşkilat mensuplarımıza huzurlarınızda şükranlarımı sunmak istiyorum. Sizlerle aynı davanın neferi olmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'nin en genç il başkanı olarak büyüklerimden her zaman destek gördüm bu partide. Onların destekleri olmasa İstanbul bugünkü İstanbul olur muydu? Teşkilatımız gençliğimizin enerjisiyle büyüklerimizin bilgeliğinin birleşmesi sayesinde bugünlere geldi. Dün bize yapılanı bugün kardeşlerimize yapıyoruz, omuz veriyoruz''

MESUT YILMAZ TAVSİYESİ

''Eski Genel Başkanımız ve Başbakanımız Ahmet Mesut Yılmaz'ı vefatının ikinci yıldönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyorum. Delikanlılık yaşlarımda Allah nasip etti; partimizin büyüklerinden, eski belediye başkanlarımızdan kıymetli büyüğüm Sayın Hüseyin Avni Sipahi vesile oldu da bu bilge ismin yakınlarında olabildim. Merhum Mesut Yılmaz'ın yanında olabilmek büyük bir şanstı. Kendisi açtı konuyu bir gün. "Evladım," dedi, "duyuyorum iyi işler yapıyorsun ama gözünü siyasete dikmişsin." Aman yarabbi, havalara uçtum. Kahramanım beni görmüştü, beni fark etmişti. "Evet, efendim, siyaset yapmayı düşünüyorum" dedim, "var mı bir nasihatiniz?" Cevabı tek kelime 'Yapma. 'oldu. . ''

PARTİM HERŞEYDEN DAHA KIYMETLİ

''Bugün bu kürsüden şunları söylemek istiyorum. Bana verdiğiniz nasihati tutamadım sayın başbakanım, beni affedin, hakkınızı helal edin. Nasihatinizi tutamadım çünkü söylediğiniz gibi size baktım. Size bakınca bırak dünya malını, canını, cananını, evlatlarını bırakıp yangına koşmuş, bir parça su dökerim de yangını söndürürüm diye ateşe koşmuş abide bir şahsiyet gördüm. Olacaksak böyle olalım dedim, gerisi boş. Benim de malım, canım, cananım, ailem, sülalem bu partideki kimsenin malından, canından, cananından, ailesinden kıymetli değil.

BU İŞTEN BİZ ANLIYORUZ

''Değerli arkadaşlar, biz abide şahsiyetlerden, bu işin ustalarından el aldık. Biz memleketin dertlerini de çözümlerini de en iyi bilenlerdeniz. Öyle ki darbelerle Demokrat Parti'nin önünü kesmek isteyenler bile Türkiye'nin refahı için Demokrat Parti'nin programlarını uyguladı yıllarca. Bayar'ı mahkemelerde yargıladılar ama Bayar'ın kalkınma planlarını uyguladılar. Demirel'i Zincirbozan'a gönderdiler ama yaptıkları her iş için "Efendim, siz ne düşünüyorsunuz?" diye sormadan edemediler. Demek ki bu işten anlayan biziz, biz geldiğimizde yapabiliyoruz''

BİLİNÇLİ BORÇLANMA YAPILIYOR

''Son 20 sene gösteriyor ki başkaları geldiğinde yapamıyormuş. Bugün geldiğimiz noktaya bakıyorsunuz, milleti borca harca mahküm etmek için bilinçli olarak yürütülen bir siyaset var. Bunlar gelince sosyal yardımlar kesilecek diyorlar. Biz gelince sosyal yardıma gerek kalmayacak kardeşim, biz iş güç sahibi yapacağız çünkü milleti''

SİHALARLAR BİZDE GURUR DUYUYORUZ

KAPAT [X]

''Yıllardır söyledikleri bir yerli otomobil var mesela, ne kadar yerli olduğu tartışmalı ama çıkıyor, eyvallah. Bayraktar'ın ürettiği SİHA'lar savaşlarda kader değiştiriyor, biz de gurur duyuyoruz, eyvallah. Ama bu gelişmeleri doğuran teşvikler, krediler öyle bir dağıtılıyor ki bir tarafta süper zenginler peyda oluyor öbür tarafta sayıları gittikçe artan güvencesiz insanlar. Bakın, dürüstçe söyleyeyim. Bayraktar SİHAsı başka bir ülkeye ihraç edildiğinde mutlu oluyorum, ülkemize para giriyor. Ama bu gururlar, bu mutluluklar bir anlık şeyler.''

MİLLETİ AÇ YATARKEN MİLLİYEÇİ SÖYLEM OLMAZ

''Milliyetçi söylemlerle bu milleti uyutamazsınız. Milliyetçiliğin ilk adımı, milletini sevmektir. Milletini seven adam, milleti aç yatarken gurur masalları anlatmaz. Bizim milliyetçilik anlayışımızda bu topraklara bağlı, vatanına, milletine, devletine sadık herkese yer var. Bu iktidarın getirdiği ekonomi anlayışı ve pazarlama ideolojisi, Türkiye'ye bireysellik, sözde serbest pazar ve statü esaslı tüketme üzerine kurulu bir yaşam kültürü getirdi; bundan ileriye de götüremeyeceği aşikar. Biz işte bu çemberi kıracağız.''

76 YIL ÖNCE NASIL YAPTIYSAK ŞİMDİDE ÖYLE

Neydi Demokrat Parti'yi Demokrat Parti yapan, milletle devleti barıştırmaktı. 76 yıl önce nasıl yaptıysak öyle yapacağız. Bugün üzülerek söylüyorum ki millet, devletinden ümidi kesmiş. Gençlerimizin bitmeyen stajlarla ücretsiz çalıştırılmalarının, adını doğru koyalım, sömürülmelerinin önüne geçeceğiz. Gençlerimize, kadınlarımıza, KOBİ'lerimize hak ettikleri kredileri vereceğiz. Bugün iktidar güya gençlere kredi veriyor. Gidiyorsunuz bankaya, teminat soruyor. Gencimiz gidiyor bankada görüyor, Ahmet Bey'in oğlu kredisini kapıp götürüyor; Ahmet Efendi'nin oğlu boynu bükük dönüyor. Biz zenginden, kendi adamından yana olan değil, adaletten yana olan bir iktidar olacağız. İnsanımızı ayırmayacağız.

DEMOKRATLAR ÇAĞ ATLATTI

''Büyük Atatürk de bu ülkeye insanına yatırım yaparak çağ atlattı. Bayar insanımıza iş dünyasını öğretti. Menderes, Süleyman adında genç bir mühendisi ülkenin en büyük barajlarını yapma işinin başına koydu. Malatya'nın Çırmıktılısı'ndan çıkan Turgutlar bu ülkeye çağ atlattıysa bu taşa toprağa, yandaşa değil; insana yatırım yapma vizyonunun neticesidir. Biz de aynı vizyonla ilerleyeceğiz inşallah. Millet İttifaklı ile Türkiye'de demokratik düzen yeniden tesis edilecek, biliyorum.''

GENEL BAŞKAN DEMOKRAT PARTİYİ HAK ETTİĞİ YERE TAŞIDI

''Mekan, Demokrat Parti; millet bu ismi biliyor mu biliyor, evi gibi görüyor mu görüyor. Son başlattığımız yeni üye kampanyasından bunu görüyoruz, bu teveccüh buna işaret ediyor. Bu teşkilata ömür veren her bir kişi, görecek ki verilen ömürler boşa gitmiyor. Sayın Genel Başkanımıza bakın. Bu adam herkes kaçarken bir büyük mücadeleyi sırtına aldı, taşıdı. Bu adam sözüm ona siyaset uzmanları "Bitti, artık toparlayamaz bunlar" dedikleri sırada, dağılan hareketimizi topladı; yetmedi, bir de üzerine gençlik aşısı vurdu. Bu adam bu hareketi ademe mahkum etmeye çalışan Türkiye'nin en ceberrut iktidarına karşı dik durdu, operasyonlar çekilen Demokrat Parti'yi hak ettiği yere taşıdı. Bugün Demokrat Parti iktidara aday. Sözün özü değerli arkadaşlar; bu adam üzerine düşeni fazlasıyla yaptı, yapmaya da devam ediyor. Şimdi sıra bizde. Bu adamı hak ettiği yere taşıyacağız, çünkü bu millet adam gibi adamlar tarafından yönetilmeyi hak ediyor. Dava büyüklerime, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum.'' Dedi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Putin: Tahıl tedarikini Erdoğan'ın yoksul ülkelere çabaları nedeniyle engellemeyeceğiz
Putin: Tahıl tedarikini Erdoğan'ın yoksul ülkelere çabaları nedeniyle engellemeyeceğiz
ABD'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü
ABD'den Türkiye'ye 'tahıl koridoru' teşekkürü
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'yi ziyaret edecek
'Dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir'
'Dünya diplomasisinin kilitlendiği noktada çözümün adresi sadece Türkiye'dir'
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
AK Parti'den siyasi parti gruplarına anayasa değişikliği teklifi ziyareti
Bilgisi dışında parti üyesi yapılan Tanju Özcan'dan suç duyurusu
Bilgisi dışında parti üyesi yapılan Tanju Özcan'dan suç duyurusu

Bu Habere Tepkiniz

MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

MEB'den çok önemli norm kadro güncelleme duyurusu

Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayında girişleri yapılan norm kadroları onayladığını duyurdu. Aynı zamanda 31.10.2022- 02.11.2022 tarihleri arasında hatalı yapılan veya düzeltilmek istenen norm kadrolar için tekrardan güncelleme yapılabileceğini ilgilere bildirdi.
Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Acil Durum ve Afet Yönetimi mezunlarına başvuru şansı verilmeli

Ankara Üniversitesi tarafından Acil Durum ve Afet Yönetimi programında ilan edilen kadroya ilgili alan mezunları başvuramıyor!
Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

Uzman Öğretmenlik Son Tekrar Soruları

https://www.kitapsec.com/Konu/Uzman-Ogretmenlik.html
Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Başka Üniversitede doktora yapmak araştırma görevlisi için ilişik kesme sonucu doğurur mu?

Danıştay Sekizinci Dairesi, 50-d statüsünde görev yapmakta olan araştırma görevlisinin başka bir üniversitede doktora yapmasının önünde yasal engel olmadığı gerekçesiyle ilişiğinin kesilmesini hukuka aykırı buldu.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

MEB, Zam ve Tazminat Cetvellerini yayımladı

İş Güçlüğü, İş Riski, Temininde Güçlük Ve Mali Sorumluluk Zamları, Özel Hizmet Tazminatı Ve Diğer Tazminatları İçeren Zam ve Tazminat Cetvelleri
YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

YÖK'ten spor bilimleri alanıyla ilgili önemli karar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı spor bilimleri alanındaki bölümlerde uygulamalı eğitimin önünü açtı!
Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Memura elektronik tebligatla ilgili Danıştay'dan önemli karar

Danıştay Sekizinci Dairesi, yurtdışında bulunan öğretim elemanının görevden çekilmiş sayıldığına dair kararın e-posta yoluyla kendisine tebliğ edilmesinin ilgili mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle davaya konu işlemin iptaline karar verdi!
31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi yayımlandı

31 Ekim 2022 tarihli atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Öğretmen havuzunda başvuru varken, okul yöneticilerine DYK görevi verilir mi?

Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında e-kurs öğretmen havuzunda farklı okullardan ilgili branşlara başvuru varken, okullardaki müdür ve müdür yardımcılarına Destekleme ve Yetiştirme Kursları görevi verilir mi?
Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Halk Eğitimi Merkezinde tam gün tam yıl eğitim kapsamında eğitim faaliyeti yürütüldüğünden bahisle; söz konusu kurumda görev yapan müdür yardımcılarına meslekle ilgili çalışma dönemi, yaz tatili ve ara tatillerde nöbet görevine bağlı olarak ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.
Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak

Çanakkale Belediyesi 5 zabıta memuru ve 9 itfaiye eri alacak. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022.
Hırsızından polise: 'Sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım'

Hırsızından polise: 'Sizin yüzünüzden aileme hasret kalmıştım'

Adana'nın Seyhan ilçesinde iş arama bahanesi ile gittiği konfeksiyon atölyelerinin önünden 11 motosiklet çaldığı belirlenen Hüseyin Ö. (20), saklandığı barakada yakalandı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Hüseyin Ö. ifadesinde, "Yakalanma korkusu ile evimde kalamıyordum. Sizin yüzünüzden 1 aydır aileme hasret kalmıştım" dedi.
Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Aylıksız izne ayrılan öğretmene öğretim yılına hazırlık ödeneği ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, 20.09.2021-20.05.2022 tarihleri arasında aylıksız izne ayrılan öğretmene 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 32'nci maddesi uyarınca ödenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ne şekilde ödeneceğine dair görüş yazısı yayımladı.
Ünlü isimlerin keşfedilme hikayeleri!

Ünlü isimlerin keşfedilme hikayeleri!

Gösteri dünyasında yer alan ünlüler nasıl keşfedildi. İşte birbirinden ilginç ünlülerin meşhur olma ve keşfedilme hikayelerini sizler için araştırdık.