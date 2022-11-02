Adliye binasının çatısından düşen teknisyen öldü
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde tadilat için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 19:38
Adliye binasının çatısındaki açık alanlara köpük sıkmak için çıkan teknisyen B.İ, (41) dengesini kaybederek beton zemine düştü.
Ağır yaralanan B.İ, 112 Acil Servis ekibince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ilk müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edilen teknisyen, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız