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Erdoğan yanıtladı: TOGG'un fiyatı ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp bakacağız.' dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 21:58
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Erdoğan yanıtladı: TOGG'un fiyatı ne zaman belli olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A Haber'deki konuşmasından satır başları şu şekilde:

Mart ayında yollara çıkmadan önce fiyat tespitini yapıp bakacağız. TOGG'un fabrikasında her şey robotik. TOGG'u halkımıza sevdirmek bizim için önemli. Vatandaşımızın önüne seçenekler sunacağız, hangisini beğenirse onu alacak. Eşim kırmızı rengi beğendi, kırmızı rengi alacağız. İlham Aliyev "2 tane TOGG istiyorum" dedi. TOGG satışa sunulduğunda rekabetçi olacak. 4,8 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabiliyor. Daha önce test yapmıştım, 160 Km'ye kadar çıkmıştım.

Yola çıkarken biz dört ana unsur üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Biz bunlarla yola çıktık. Arkasından ulaşım, enerji, tarım, dış politika işi güçlendirdik. Türkiye altyapısı olmayan ülkeydi.

Tahıl koridoru krizi

Putin ve Zelenskiy ile 24 saati bulmadan görüşüyoruz. Taraflar olumlu yaklaştı, bize hiç ters yaklaşmadılar. Dün aradım Putin'i, bugün 12'den itibaren koridoru açtılar. Cibuti, Somali, Sudan'ın durumu hiç iyi değil. Başka hangi az gelişmiş ülkelerde sıkıntı varsa buralara nakliyeyi gerçekleştireceğiz.

Akkuyu, Sinop, bir üçüncüyü farklı bir merkezde arkadaşlar çalışıyorlar. Ayrıca onu da yapacağız.

Gaz merkezi çalışmaları

Rusya tarafı ile bakanlığımız çalışmalarını yapıyor. En yakın merkez olarak Trakya bölgesi görülüyor. Oradan çıkış Avrupa'ya dağıtım yapmak mümkün olacak. Bunlar ilk tespitler. Biz enerji merkezi olma yolunda adım atıyoruz. Merkez olmak için tek kaynak yeterli olmaz, bunu dağıtmak zorundayız. Ayrıca depolama tesislerimizi kuracağız.

Denizlerde sondaj faaliyetleri

Karadeniz'deki gaz keşfi bize ayrı bir güç katacak. Biz göreve geldiğimizde sismik ve sondaj gemileri yoktu. Sonradan biz bunları alırken kar ettik. Şu anda bu gemilerin fiyatları çok farklı bir noktada. Bizim farklı ülkelerde, doğalgaz kaynaklarının yoğun olduğu ülkelerde çalışma yapıp bunları satma şansımız var. Libya mesela bu tür çalışmaya girebiliriz diyor. Tuna-1'de çalışmalar önemli. Sakarya Gaz Sahası'da aynı şekilde.

İlk etapta 10 kuyu sonra 40 kuyu açacağız. Botaş gazı ulusal sisteme bağlamak için kara boru hattını bu ay tamamlayacak. Rezervler tespit edildikçe belki daha fazlasını da yakalayacağız. Son aldığımız sondaj gemisi 12 bin metreye kadar sondaj yapabiliyor. Bu bizim için bir avantaj. Hesaplamalar kesinleşince yeni sonuçları da açıklayacağız.

"Uyuşturucu baronlarına yol açıyor"

Biz terörle mücadele ediyoruz, yaptığımız yatırımlar ortada utanmadan cari açığı uyuşturucuyla ilişkilendiriyor. Kılıçdaroğlu ABD'de kendisine ezberletilenleri konuşuyor. Kalkmışlar Tabipler Odası'nın iftiralarını savunuyorlar. Yargıda gereken hesabı verecek.

KAPAT [X]

Bütün köyleri, ilçeleri sayın Bahçeli ve ekibi dolaşıyor. Cumartesi günü Gaziantep'te halkımızla bütünleşeceğiz. Zillet ittifakı yakında dağılacak, ömrü fazla uzun değil.

CHP'li vekillerin mahkemedeki davranışları

Bunlar kanun tanımazlığın en açık örneğidir. Bay Kemal bunları savunuyor çünkü aynı karaktere sahip. Adalet Bakanlığı takibini yapıyor. Süratle bunların dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekiyor. Bunlar siyaseti kirlettiler. Atatürk'ün ruhunu sızlattılar. Yalova'daki mahkeme heyetinin ayrıca dava açmasını öneririm. Burada etki yok, hakaret yok. Genel Başkanı hakim savcıları tehdit ederse milletvekili de salonda böyle hakaretlerde bulunur.

"Aile anayasa ile korunacak"

Bir milletin yapısı aileden başlar. Biz güçlü ailelerden oluşan örf ve adetiyle böyle bir milletiz. Aile yapısını bozmak, lekelemek kimsenin haddine değildir. Cumhur İttfakı olarak aile saygınlığını ortaya koyacağız. Her türlü sapkınlık ve yozlaşmadan bunları koruyacağız.

Başörtüsüne anayasal güvence

Kılıçdaroğlu başörtüsünü utanmadan ben çözdüm diyor. Sayın Ecevit'in Merve Kavakçı'yı hafızamdan silip atmam mümkün değil. Bunları gördük biz. Başörtüsü teklifimiz Meclis'e sevk edilme aşamasına geldi. Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımız diğer partilerle görüşüyor. Teklif görüşmeleri CHP'nin bir samimiyet sınavı olacak.

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