Bakan Koca'dan maden kazasında yaralananların durumuna ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasra'da maden ocağındaki patlamada yaralanan ve hastanede tedavi gören bir madencinin taburcu edildiğini, yanık tedavisi gören bir madencinin ise yoğun bakımdan çıktığını duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 02 Kasım 2022 22:41
Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bartın'daki maden ocağı kazasında yaralanıp, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde karbonmonoksit zehirlenmesi sebebiyle tedavi edilen hastamız bugün taburcu oldu. Yanık hastalarımızdan biri ise yoğun bakımdan normal servise çıktı. Diğer hastalarımızın durumu stabil." bilgisini verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız