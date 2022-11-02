TOKİ'nin arsa ve iş yeri başvuru süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'nin arsa ve işyeri başvurularının süresiyle ilgili bilgi paylaştı.

Gelecek yıl yapılacak seçimlerin ardından yatırımların devam edeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Açıklanmış olan dev bir proje. Seçim sonrası inşaatlarımız devam edecek. Bu kuradan arsaları alanlar evlerini yapacaklar. İnşallah bunu da kurayla yapacağız. Seçimden sonra yeni bir hızla Türkiye Yüzyılı'na güç katacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, "7 Kasım'da sona erecek arsa ve iş yeri başvurularımızın süresini 15 Kasım'a kadar uzatıyoruz" açıklamasını yaptı.