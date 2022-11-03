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Taraftarı hadisler karşılayacak: Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak

Katar, 2022 FIFA Dünya Kupası için dünyanın dört bir tarafından ülkeye gelecek taraftarlara İslam'ı tanıtmak için çalışmalar yapıyor. Sokaktaki panolara, "Her iyilik bir sadakadır" ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez" gibi hadisler yazıldı

Kaynak : Yeni Şafak
Eklenme : 03 Kasım 2022 07:15
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Taraftarı hadisler karşılayacak: Katar Dünya Kupası'nda İslam'ı tanıtacak

Katar'a 2022 FIFA Dünya Kupası için gelecek taraftarlara hadisi şeriflerin anlatılması için hazırlık yapıldı. Katar'ın turistik ve ticari merkezlerinden İnci Adası'ndaki çeşitli noktalarda bulunan panolara hadisi şerifler ve İngilizce çevirileri asıldı. Panolarda, "Her iyilik bir sadakadır.", "Yarım hurma bile olsa kendinizi (sadakayla) ateşten koruyun, o da yoksa güzel bir söz söyleyin.", "Merhamet etmeyene merhamet edilmez." hadisi şerifleri paylaşıldı.

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, hadisi şeriflerin paylaşılmasına ilişkin "Katar, İslam'ı tanıtmak için bilinçli yollar buluyor." ifadelerini kullandı. Filistinli gazeteci Tamir el-Mishal ise etkinliği "harika ve muazzam bir girişim" olarak değerlendirerek, "Katar'ın başkenti Doha'nın kalbi, Dünya Kupası ziyaretçilerini İslam ile tanıştırmak için duvarları Peygamberin hadisi şerifleri ve İngilizce çevirileriyle süsledi." yorumunu yaptı. Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da başlayacak. Katar, bu organizasyona ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

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