Atina'nın korsanları: Yunanistan mültecileri öldürmek için 'Gölge Ordu' kurdu

Yunanistan'ın mültecilere karşı uyguladığı insanlık dışı muamelenin dozu her geçen gün daha da artarken, bu kez Gölge Ordu'nun ihlalleri gündeme geldi.

El-Cezire'nin yayınladığı fotoğraf, video ve tanık ifadeleri, farklı milletlere mensup maskeli birliklerin varlığını ortaya koydu. Gölge Ordu'nun deniz ve karada sınır bölgelerinde, mültecilere yönelik korkunç ihlalleri görüntülerle kanıtlandı. Maskeli güçler, denizde mültecilerin botlarını batırıyor, karada ise işkence ediyor.

FARKLI MİLLETLERDEN

Maskeli birliklerin denizin ortasında mültecileri katlettiğini kanıtlayan onlarca video ortaya çıktı. Ormanda gizlenen birlikler yakaladıkları göçmenlere korsan gibi işkence edip para ve pasaportlarını aldıktan sonra Türkiye sınırına atıyor. Görgü tanıkları maskeli birliklerde yer alan kişilerin Arapça dahil faklı dilleri konuştuğu bilgisini verdi. Yunan makamları, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın sessizliği nedeniyle Yunan sınırındaki kayıpların sayısı bilinmiyor.

İNSANLIK SUÇU

Yunan hükümeti şu ana kadar maskeli ordunun varlığını kabul etmedi. Ancak görüntüler, maskeli birliklerin Avrupa güvenlik servislerinin gözü önünde mültecileri taciz ettiğini gözler önüne serdi. Yunanistan'da muhalefet milletvekili ve eski Maliye Bakanı Yanis Varoufakis, Gölge Ordu'yu ortaya çıkaran El-Cezire'ye yaptığı açıklamada, Avrupa kurumları, AB, Yunan hükümeti ve diğer hükümetlerin insanlık suçu işlediğini belirtti.